Спорт Ресифи отклонил предложение Металлиста по 19-летнему бразильцу

"Металлист" предложил за атакующего полузащитника "Спорт Ресифи" Густаво де Оливейру около 2 млн евро, однако бразильский клуб эта сумма не устроила. Хотя авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока гораздо скромнее — в 250 тысяч евро.

Была информация, что бразилец интересен и киевскому "Динамо".

19-летний Густаво в своем первом сезоне в бразильской Серии А провел 27 матчей, отметившись 2 голами и 3 ассистами. При этом по итогам чемпионата его команда покинула элитный дивизион.

В мае хавбек продлил контракт со "Спортом" до конца 2026 года, но в клубе не исключают ухода футболиста, если поступит хорошее предложение. В Бразилии пишут, что интерес к Густаво проявляют "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Палмейрас" и "Атлетико Паранаэнсе", а также европейские клубы. Два из них мы знаем — это "Металлист" и "Динамо".

Напомним, харьковская команда ушла на зимнюю паузу лидером Первой лиги.