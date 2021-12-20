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Пейшото: У меня были предложения из Бразилии, но Красников красочно описал проект Металлиста
Форвард остановился на выборе украинского клуба
Фото: ФК Металлист
Бразильский нападающий "Металлиста" Матеус Пейшото рассказал, почему решил перейти в харьковскую команду.
- Это было непростое решение. Я впервые покидал пределы своей родины, поэтому принимал решение вместе с семьей, супругой и агентом. К счастью, никто из близких не был против, хотя мы и немало размышляли, стоил ли покидать Бразилию. Но меня покорил "Металлист". Женя Красников так красочно описал проект харьковской команды, что мы отдали предпочтение "Металлисту", несмотря на предложения нескольких ведущих бразильских клубов. И так как я пребываю сейчас в хорошем футбольном возрасте, самый раз попробовать свои силы в европейском футболе.
- Вы имели какое-то представление об Украине до переезда?
- Я слышал о "Металлисте" раньше. Много бразильцев перебирается в Украину, и в частности в "Металлист". Я знаю, что "Металлист" ‒ клуб с большой историей в Украине. Он был на ведущих ролях и ожидается, что ближайшее время клуб вернется на те места, которые заслуживает. Я знаю, что "Металлист" не один сезон проявлял себя в Лиге Европы. Диего Соуза, Клейтон Шавьер, Тайсон, Марлос оставили след в Харькове. "Металлист" хорошо знают в Бразилии", - сказал Пейшото.
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