  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Пейшото: У меня были предложения из Бразилии, но Красников красочно описал проект Металлиста
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пейшото: У меня были предложения из Бразилии, но Красников красочно описал проект Металлиста

Первая лига
(1 голосов)

Форвард остановился на выборе украинского клуба

Пейшото: У меня были предложения из Бразилии, но Красников красочно описал проект Металлиста

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Бразильский нападающий "Металлиста" Матеус Пейшото рассказал, почему решил перейти в харьковскую команду.

- Это было непростое решение. Я впервые покидал пределы своей родины, поэтому принимал решение вместе с семьей, супругой и агентом. К счастью, никто из близких не был против, хотя мы и немало размышляли, стоил ли покидать Бразилию. Но меня покорил "Металлист". Женя Красников так красочно описал проект харьковской команды, что мы отдали предпочтение "Металлисту", несмотря на предложения нескольких ведущих бразильских клубов. И так как я пребываю сейчас в хорошем футбольном возрасте, самый раз попробовать свои силы в европейском футболе.

- Вы имели какое-то представление об Украине до переезда?

- Я слышал о "Металлисте" раньше. Много бразильцев перебирается в Украину, и в частности в "Металлист". Я знаю, что "Металлист" ‒ клуб с большой историей в Украине. Он был на ведущих ролях и ожидается, что ближайшее время клуб вернется на те места, которые заслуживает. Я знаю, что "Металлист" не один сезон проявлял себя в Лиге Европы. Диего Соуза, Клейтон Шавьер, Тайсон, Марлос оставили след в Харькове. "Металлист" хорошо знают в Бразилии", - сказал Пейшото.

Читайте такжеTransfermarkt: Пейшото - самый дорогой игрок Первой лиги. 7 представителей Металлиста - в топ-10
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...