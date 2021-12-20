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Пейшото: Переход в Шахтер? Кто знает, что будет через год-другой

Первая лига
(1 голосов)

Бразилец не отвергает такую возможность

Пейшото: Переход в Шахтер? Кто знает, что будет через год-другой

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Нападающий "Металлиста" Матеус Пейшото высказался о возможном переходе в "Шахтер".

- Из "Металлиста" в "Шахтер" в свое время переходили бразильцы – Марлос, Тайсон, Марсио Азеведо. Хотели бы повторить их путь?

- Я счастлив в "Металлисте". Моя семья полюбила Харьков, мы чувствуем любовь и теплоту наших болельщиков. Сейчас мои мысли связаны только с "Металлистом". В будущем может всякое произойти. Мы не можем его предвидеть. Кто знает, что будет через год-другой.

Возможно, если "Металлисту" поступит финансово выгодное предложение, и президент посчитает целесообразным меня продать, то так и будет. В этом вопросе от меня мало что зависит. Мое дело - забивать, приносить пользу клубу и дарить счастье торсиде. А судьба моя в руках президента и Жени Красникова.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
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Источник:
fanday

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Комментарии (4)
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alex 66 (Кременчук)
20.12.2021 в 18:36
Давайте сравним Довбика и Пейшото!? Я отдал бы предпочтение второму-почему? менталитет , опыт, реализация. Увы наш Довбик пока отстает в этом плане.
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+2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.12.2021 в 18:13
Ниочем статейка...... логичный ответ звучал бы от кого угодно........
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+1
0
Dimoncho (Kharkiv)
20.12.2021 в 18:00
когда Красников найдет кого-то посильнее на его позицию, можно будет смело продавать в Шахту лямов за 6-7
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0
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c99baf (Харьков)
20.12.2021 в 18:58
Через год-другой он будет стоить дороже,игра в "вышке" покажет.
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0
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