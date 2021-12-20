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Пейшото: Переход в Шахтер? Кто знает, что будет через год-другой
Бразилец не отвергает такую возможность
Фото: ФК Металлист
Нападающий "Металлиста" Матеус Пейшото высказался о возможном переходе в "
- Из "Металлиста" в "Шахтер" в свое время переходили бразильцы – Марлос, Тайсон, Марсио Азеведо. Хотели бы повторить их путь?
- Я счастлив в "Металлисте". Моя семья полюбила Харьков, мы чувствуем любовь и теплоту наших болельщиков. Сейчас мои мысли связаны только с "Металлистом". В будущем может всякое произойти. Мы не можем его предвидеть. Кто знает, что будет через год-другой.
Возможно, если "Металлисту" поступит финансово выгодное предложение, и президент посчитает целесообразным меня продать, то так и будет. В этом вопросе от меня мало что зависит. Мое дело - забивать, приносить пользу клубу и дарить счастье торсиде. А судьба моя в руках президента и Жени Красникова.
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