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Боснийский хавбек может покинуть Кривбасс

Первая лига
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Будущее Mиляна Говедарицы в команде под вопросом

Боснийский хавбек может покинуть Кривбасс

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" зимой намерен расстаться с несколькими исполнителями.

Как уже сообщалось ранее, за команду больше не будут выступать защитники Дмитрий Фатеев и Зураб Гигашвили. Также под вопросом будущее боснийского полузащитника Mиляна Говедарицы.

Также, по имеющейся информации, криворожский клуб ищет усиление в центр защиты и полузащиты.

К середине февраля, когда команда отправится на сбор в Турцию, главный тренер Александр Бабич собирается определиться с новичками.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кривбасс" занимает второе место в Первой лиге, набрав 42 очка.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Милян Говедарица
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Весела Дача (Кривий Ріг)
21.12.2021 в 23:08
Слабенький
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