Боснийский хавбек может покинуть Кривбасс

" Кривбасс " зимой намерен расстаться с несколькими исполнителями.

Как уже сообщалось ранее, за команду больше не будут выступать защитники Дмитрий Фатеев и Зураб Гигашвили. Также под вопросом будущее боснийского полузащитника Mиляна Говедарицы.

Также, по имеющейся информации, криворожский клуб ищет усиление в центр защиты и полузащиты.

К середине февраля, когда команда отправится на сбор в Турцию, главный тренер Александр Бабич собирается определиться с новичками.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кривбасс" занимает второе место в Первой лиге, набрав 42 очка.