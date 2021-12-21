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Боснийский хавбек может покинуть Кривбасс
Будущее Mиляна Говедарицы в команде под вопросом
Фото: ФК Кривбасс
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Как уже сообщалось ранее, за команду больше не будут выступать защитники Дмитрий Фатеев и Зураб Гигашвили. Также под вопросом будущее боснийского полузащитника Mиляна Говедарицы.
Также, по имеющейся информации, криворожский клуб ищет усиление в центр защиты и полузащиты.
К середине февраля, когда команда отправится на сбор в Турцию, главный тренер Александр Бабич собирается определиться с новичками.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кривбасс" занимает второе место в Первой лиге, набрав 42 очка.
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