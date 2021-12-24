ВПК-Агро арендует несколько игроков Днепра-1

" ВПК-Агро " продолжает совершать кадровую революцию.

Вслед за главным тренером Александром Поклонским из "Никополя" в "ВПК-Агро" переберется несколько футболистов. Права на них принадлежат "Днепру-1", поэтому речь идет об аренде. Продолжить карьеру в перволиговой команде, в частности, могут полузащитники Максим Соловьев, Кирилл Матвеев, Валентин Рубчинский и нападающий Богдан Гора.

Возможно, игроком "ВПК-Агро" станет и защитник "Никополя" Владимир Кирычук. Но в данном случае речь идет о вероятном полноценном трансфере.

Напомним, что "ВПК-Агро" занимает 14-е место в Первой лиге. В декабре клуб сменил тренерский штаб и расстался с рядом футболитсов.