  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. ВПК-Агро арендует несколько игроков Днепра-1
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВПК-Агро арендует несколько игроков Днепра-1

Первая лига
(1 голосов)

Наклевывается тесное сотрудничество

ВПК-Агро арендует несколько игроков Днепра-1

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

"ВПК-Агро" продолжает совершать кадровую революцию.

Вслед за главным тренером Александром Поклонским из "Никополя" в "ВПК-Агро" переберется несколько футболистов. Права на них принадлежат "Днепру-1", поэтому речь идет об аренде. Продолжить карьеру в перволиговой команде, в частности, могут полузащитники Максим Соловьев, Кирилл Матвеев, Валентин Рубчинский и нападающий Богдан Гора.

Возможно, игроком "ВПК-Агро" станет и защитник "Никополя" Владимир Кирычук. Но в данном случае речь идет о вероятном полноценном трансфере.

Читайте такжеУ Днепра-1 может появиться фарм-клуб в Первой лиге

Напомним, что "ВПК-Агро" занимает 14-е место в Первой лиге. В декабре клуб сменил тренерский штаб и расстался с рядом футболитсов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВПК-Агро (Шевченковка) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...