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Махарадзе и Чайковский покинули Полесье
В Житомире началась кадровая чистка
polissyafc.com
Житомирское "
Сотрудничество с игроками прекращено досрочно.
Заури Махарадзе присоединился к "Полесью" в июне 2021 года, сыграл за команду 17 матчей и провел на поле 1530 минут.
Игорь Чайковский пополнил состав "Полесья" в июле 2021 года. Игрок провел 13 поединков в Первой лиге (825 минут) и 2 в Кубке Украины (106 минут).
Отметим, что по итогам осенней части сезона "Полесье" идет на 9-й строчке в Первой лиге.
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