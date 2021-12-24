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Махарадзе и Чайковский покинули Полесье

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В Житомире началась кадровая чистка

Махарадзе и Чайковский покинули Полесье

polissyafc.com

Новина українською

Житомирское "Полесье" объявило о том, что вратарь Заури Махарадзе и хавбек Игорь Чайковский покинули клуб.

Сотрудничество с игроками прекращено досрочно.

Заури Махарадзе присоединился к "Полесью" в июне 2021 года, сыграл за команду 17 матчей и провел на поле 1530 минут.

Игорь Чайковский пополнил состав "Полесья" в июле 2021 года. Игрок провел 13 поединков в Первой лиге (825 минут) и 2 в Кубке Украины (106 минут).

Отметим, что по итогам осенней части сезона "Полесье" идет на 9-й строчке в Первой лиге.

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В статье: Игорь Чайковский Заури Махарадзе Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полесье

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