Кадим Харрис: Ярославский – очень амбициозный и добрый человек

Хавбек " Металлиста " Кадим Харрис высказал свое мнение о президенте клуба Александре Ярославском и вице-президенте Евгении Красникове.

- Что можешь сказать о Ярославском?

– Очень и очень амбициозный человек. Очень добрый. Когда познакомился с ним и вице-президентом Красниковым, они позаботились, чтобы мне было комфортно здесь, моему окружению.

Они попросили меня связываться с ними по поводу любой проблемы, с которой бы я ни столкнулся. Бесконечно благодарен за то, как они обращались со мной с тех пор, как я здесь. Надеюсь, при всех амбициях Ярославского у клуба все получится.

- Какие проблемы у тебя уже возникали, из-за которых приходилось звонить Ярославскому?

– У меня вообще не было никаких проблем. Красников сказал мне, что в случае чего – обязательно должен с ним связаться. До сих пор очень счастлив здесь. Как уже сказал, и президент, и вице-президент позаботились, чтобы мне было комфортно здесь, моему окружению.

Красников меня поддерживал с тех пор, как я приехал сюда. На второй день в Харькове встретился с ним, в его офисе мы говорили часами. На следующий день снова встретился с ним. С тех пор он искренне заботился обо мне. Ему было важно убедиться, что я счастлив и мне комофортно.

Думаю, Красников понимает, что кому-то из игроков может быть сложно вдали от дома, семьи, в одиночестве переехать в другую страну.