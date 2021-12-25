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Балули: До перехода в Металлист думал, что еду в страну со средневековой инфраструктурой и предрассудками

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Игрок рад выступать в Харькове

Балули: До перехода в Металлист думал, что еду в страну со средневековой инфраструктурой и предрассудками

t.me/fcmetalua

Новина українською

Французский полузашитник "Металлиста" Фарес Балули прокомментировал выступления в харьковском клубе и свою жизнь в Украине:

"Эта страна немного отличается от Франции, но я знал, как адаптироваться. Это другая страна. Я очень домашний человек – тренируюсь и иду домой. Я нашел себе физиотерапевта и работаю после занятий.

Чувствую себя хорошо, я люблю Харьков – это большой и красивый город, там много жителей, и все здорово.

До переезда думал, что я собираюсь в страну, о которой ничего не знаю, с какой-то средневековой инфраструктурой и предрассудками. Но я прибыл туда, и там "Металлист" – отличная организация, тренировочная база, стадион на 40 тысяч мест. Я прибыл туда во времена ковида, и мы играли перед 12-15 тысячами зрителей. Я чувствовал страсть на стадионе, в городе. Я был приятно удивлен. После этого, когда вы отправляетесь на выезд, то, бывает, играете на таких стадионах... Забудьте", – сказал Балули.

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В статье: ОСК "Металлист" Фарес Балули Металлист (Харьков)
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Источник:
Foot Mercato

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Комментарии (5)
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Гданьск (Gdańsk)
25.12.2021 в 14:19
Вот на него все гонят, хотя может умом и не блещет... но это показывает то как об Украине думают на западе !! И поверьте это так и есть !!!
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0
Запорізьке Торпедо (zp)
25.12.2021 в 14:18
поедь в родной Алжир заценить средневековье и инфраструктуру) чудак с интеллектом хлебушка
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0
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
25.12.2021 в 14:07
Він вихован в алижрському середовищі - мабуть там освіті небагато приділяють уваги, змалку батьківській справі домогаєш або стопами великого алжирця Зідана крокуєш
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+1
0
Ol-g (Одесса)
25.12.2021 в 14:04
"там много жителей" - интеллект годовалого ребёнка или Маугли.
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Ol-g (Одесса)
25.12.2021 в 14:04
Француз об Украине ничего не знает? Дебил?
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+1
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