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Балули: До перехода в Металлист думал, что еду в страну со средневековой инфраструктурой и предрассудками
Игрок рад выступать в Харькове
t.me/fcmetalua
Французский полузашитник "Металлиста" Фарес Балули прокомментировал выступления в харьковском клубе и свою жизнь в Украине:
"Эта страна немного отличается от Франции, но я знал, как адаптироваться. Это другая страна. Я очень домашний человек – тренируюсь и иду домой. Я нашел себе физиотерапевта и работаю после занятий.
Чувствую себя хорошо, я люблю Харьков – это большой и красивый город, там много жителей, и все здорово.
До переезда думал, что я собираюсь в страну, о которой ничего не знаю, с какой-то средневековой инфраструктурой и предрассудками. Но я прибыл туда, и там "Металлист" – отличная организация, тренировочная база, стадион на 40 тысяч мест. Я прибыл туда во времена ковида, и мы играли перед 12-15 тысячами зрителей. Я чувствовал страсть на стадионе, в городе. Я был приятно удивлен. После этого, когда вы отправляетесь на выезд, то, бывает, играете на таких стадионах... Забудьте", – сказал Балули.
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