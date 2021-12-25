Поклонский стал главным тренером ВПК-Агро

Официальный сайт "ВПК-Агро" сообщил, что Александр Поклонский возглавил команду.

В тренерский штаб также войдут Владимир Багмут, Владимир Геращенко и Николай Медин. Работу в клубе продолжат Павел Таран и администратор Александр Червоный.

Поклонский работал главным тренером U-19 и U-21 "Днепра" в период с 2013 по 2017 год. Летом 2017 года Александр стал наставником первой команды днепрян, а в 2019-м году стал коучем команды U-21 СК "Днепра-1".

Первую часть текущей кампании Поклонский возглавял "Никополь".