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Поклонский стал главным тренером ВПК-Агро

Первая лига
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Детали контракта неизвестны

Поклонский стал главным тренером ВПК-Агро

Новина українською

Официальный сайт "ВПК-Агро" сообщил, что Александр Поклонский возглавил команду.

В тренерский штаб также войдут Владимир Багмут, Владимир Геращенко и Николай Медин. Работу в клубе продолжат Павел Таран и администратор Александр Червоный.

Поклонский работал главным тренером U-19 и U-21 "Днепра" в период с 2013 по 2017 год. Летом 2017 года Александр стал наставником первой команды днепрян, а в 2019-м году стал коучем команды U-21 СК "Днепра-1".

Первую часть текущей кампании Поклонский возглавял "Никополь".

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В статье: ВПК-Агро (Шевченковка) Александр Поклонский
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Источник:
ВПК "Агро"

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