Два известных футболиста покинут ВПК-Агро

Сразу два футболиста покинут "ВПК-Агро" зимой. Защитник Павел Пашаев и полузащитник Дмитрий Лепа не согласились остаться в клубе до конца сезона. Оба игрока видят свое будущее в других командах, при этом Пашаев - не в Украине.

Игроки присоединились к клубу из Шевченковки в сентябре на правах свободных агентов. Пашаев в текущем сезоне провел 11 матчей, а Лепа - 13 и забил один гол.

Также стало известно, что "Рух" отозвал из "ВПК-Агро" двух арендованных игроков: вратаря Виктора Бабичина и полузащитника Ивана Литвиненко. Они оба были важными для команды и выходили на поле много раз в нынешнем сезоне.