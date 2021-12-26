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Два известных футболиста покинут ВПК-Агро
Теперь клубу нужно усиление
Фото - ФК ВПК-Агро
Сразу два футболиста покинут "ВПК-Агро" зимой. Защитник Павел Пашаев и полузащитник Дмитрий Лепа не согласились остаться в клубе до конца сезона. Оба игрока видят свое будущее в других командах, при этом Пашаев - не в Украине.
Игроки присоединились к клубу из Шевченковки в сентябре на правах свободных агентов. Пашаев в текущем сезоне провел 11 матчей, а Лепа - 13 и забил один гол.
Также стало известно, что "Рух" отозвал из "ВПК-Агро" двух арендованных игроков: вратаря Виктора Бабичина и полузащитника Ивана Литвиненко. Они оба были важными для команды и выходили на поле много раз в нынешнем сезоне.
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