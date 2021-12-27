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Первый зимний новичок. Полесье арендовало футболиста Днепра-1

Первая лига
(1 голосов)

Клуб Первой лиги уже начал вести работу над усилением состава

Первый зимний новичок. Полесье арендовало футболиста Днепра-1

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

В зимнее межсезонье состав житомирского "Полесья" пополнил полузащитник СК "Днепр-1" Арсений Батагов. Игрок будет выступать за перволиговый клуб на правах аренды в сезоне 2021/2022.

19-летний Батагов – футболист родом из Харьковщины, начинал обучение в люботинской ДЮСШ, а в 15-летнем возрасте продолжил обучение в академии ФК "Днепр". За футбольный клуб "Днепр" дебютировал в 2018 году. В преддверии сезона 2018/2019 перешел в "Днепр-1" и в 17-летнем возрасте помог команде завоевать путевку в Премьер-лигу и дойти до 1/2 финала национального кубка.

В нынешнем сезоне Батагов провел 5 матчей за днепрян во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Арсений Батагов также является игроком молодежной национальной сборной Украины U-21.

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В статье: Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Арсений Батагов
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Источник:
ФК Полесье

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.12.2021 в 13:26
Сильно!
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