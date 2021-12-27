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Металлист объявил о подписании экс-игрока Оболони
Харьковчане усилились атакующим игроком
Фото: ФК Металлист
"Металлист" подписал контракт с игроком атакующего плана Артуром Мурзой.
Детали соглашения хавбека с "желто-синими" не сообщаются.
21-летний уроженец Волновахи на профессиональном уровне выступал за молодежную команду "Мариуполя", луцкую "Волынь", краматорский "Авангард", "Горняк-Спорт" из Горишних Плавней.
Последним клубом Мурзы был ФК "Оболонь", за который он выступал с начала 2021 года. В текущем чемпионате в составе "пивоваров" футболист провел 15 матчей, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.
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