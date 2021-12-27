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Металлист объявил о подписании экс-игрока Оболони

Первая лига
(3 голосов)

Харьковчане усилились атакующим игроком

Металлист объявил о подписании экс-игрока Оболони

Фото: ФК Металлист

Новина українською

"Металлист" подписал контракт с игроком атакующего плана Артуром Мурзой.

Детали соглашения хавбека с "желто-синими" не сообщаются.

21-летний уроженец Волновахи на профессиональном уровне выступал за молодежную команду "Мариуполя", луцкую "Волынь", краматорский "Авангард", "Горняк-Спорт" из Горишних Плавней.

Последним клубом Мурзы был ФК "Оболонь", за который он выступал с начала 2021 года. В текущем чемпионате в составе "пивоваров" футболист провел 15 матчей, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.

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В статье: Оболонь (Киев) Артур Мурза Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (1)
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zafo73
27.12.2021 в 16:26
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Медведь с балалайкой (Харьков)
27.12.2021 в 15:26
хорошо выглядел в матче с Металлом , думаю усилит, обойму по крайней мере!
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