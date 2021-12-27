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Вирт признан лучшим тренером 2021 года в Первой лиге, Кучер - во Второй
ПФЛ подводит итоги года
Фото: НК Верес
Всеукраинское объединение тренеров определило лучших тренеров в Первой и Второй лигах.
По итогам 2021 года лучшим тренером в
Среди его достижений:
- "Верес" выиграл звание чемпиона Первой лиги в конкурентном сезоне;
- "Верес" удачно адаптировался в УПЛ (высшее место среди трех новичков);
- "Верес" проделал путь из Второй лиги в УПЛ за два года.
По ходу этого сезона Юрий Николаевич признавался Объединением лучшим в Первой лиге по итогам двух туров.
Во
Среди его достижений:
- "Металлист" получил повышение в классе в первом же сезоне;
- "Металлист" выиграл Группу "Б" и абсолютное чемпионство Второй лиги.
- "Металлист" зимует на первом месте Первой лиги;
По ходу сезона 2020/21 года Александр Николаевич признавался лучшим во Второй лиге по итогам 1 тура.
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