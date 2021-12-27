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Вирт признан лучшим тренером 2021 года в Первой лиге, Кучер - во Второй

Первая лига
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ПФЛ подводит итоги года

Вирт признан лучшим тренером 2021 года в Первой лиге, Кучер - во Второй

Фото: НК Верес

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров определило лучших тренеров в Первой и Второй лигах.

По итогам 2021 года лучшим тренером в Первой лиге со средним показателем 4,44 признан наставник "Вереса" Юрий Вирт, который в прошлом сезоне выиграл чемпионство в Первой лиге и вывел команду в УПЛ.

Среди его достижений:

  • "Верес" выиграл звание чемпиона Первой лиги в конкурентном сезоне;
  • "Верес" удачно адаптировался в УПЛ (высшее место среди трех новичков);
  • "Верес" проделал путь из Второй лиги в УПЛ за два года.

По ходу этого сезона Юрий Николаевич признавался Объединением лучшим в Первой лиге по итогам двух туров.

Во Второй лиге лучшим тренером 2021 года со средним показателем 4,44 признан наставник "Металлиста" Александр Кучер, который в прошлом сезоне привел команду к чемпионству, выиграв золотые медали в дебютном сезоне в своей тренерской карьере.

Среди его достижений:

  • "Металлист" получил повышение в классе в первом же сезоне;
  • "Металлист" выиграл Группу "Б" и абсолютное чемпионство Второй лиги.
  • "Металлист" зимует на первом месте Первой лиги;

По ходу сезона 2020/21 года Александр Николаевич признавался лучшим во Второй лиге по итогам 1 тура.

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В статье: Александр Кучер Юрий Вирт Верес (Ровно) Металлист (Харьков)
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Источник:
ПФЛ

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