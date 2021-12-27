Вирт признан лучшим тренером 2021 года в Первой лиге, Кучер - во Второй

Всеукраинское объединение тренеров определило лучших тренеров в Первой и Второй лигах.

По итогам 2021 года лучшим тренером в Первой лиге со средним показателем 4,44 признан наставник "Вереса" Юрий Вирт, который в прошлом сезоне выиграл чемпионство в Первой лиге и вывел команду в УПЛ.

Среди его достижений:

"Верес" выиграл звание чемпиона Первой лиги в конкурентном сезоне;

"Верес" удачно адаптировался в УПЛ (высшее место среди трех новичков);

"Верес" проделал путь из Второй лиги в УПЛ за два года.

По ходу этого сезона Юрий Николаевич признавался Объединением лучшим в Первой лиге по итогам двух туров.

Во Второй лиге лучшим тренером 2021 года со средним показателем 4,44 признан наставник "Металлиста" Александр Кучер, который в прошлом сезоне привел команду к чемпионству, выиграв золотые медали в дебютном сезоне в своей тренерской карьере.

Среди его достижений:

"Металлист" получил повышение в классе в первом же сезоне;

"Металлист" выиграл Группу "Б" и абсолютное чемпионство Второй лиги.

"Металлист" зимует на первом месте Первой лиги;

По ходу сезона 2020/21 года Александр Николаевич признавался лучшим во Второй лиге по итогам 1 тура.