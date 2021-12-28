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Десять игроков покинули Ужгород

Первая лига
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У закарпатцев очередные серьезные перестановки в составе

Десять игроков покинули Ужгород

fcuzhhorod.com

Новина українською

Перволиговский "Ужгород" во время зимней паузы попрощался с 10 исполнителями.

Как сообщил главный тренер команды Богдан Блавацкий, по разным причинам клуб покинули Вадим Ющишин, Василий Беца, Александр Аксенов, Андрей Выскребенцев, Виктор Ряшко, Василий Пыняшко, Вадим Ференцик, Николай Гайдучик, Виктор Хомченко и Павел Тищук.

Напомним, что после осенней части сезона "Ужгород" занимает предпоследнее, 15-е месте в Первой лиге.

Подготовку ко второй части сезона команда начнет 20 января.

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В статье: ФК Ужгород
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Источник:
ФУ Ужгород

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