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Десять игроков покинули Ужгород
У закарпатцев очередные серьезные перестановки в составе
fcuzhhorod.com
Перволиговский "
Как сообщил главный тренер команды Богдан Блавацкий, по разным причинам клуб покинули Вадим Ющишин, Василий Беца, Александр Аксенов, Андрей Выскребенцев, Виктор Ряшко, Василий Пыняшко, Вадим Ференцик, Николай Гайдучик, Виктор Хомченко и Павел Тищук.
Напомним, что после осенней части сезона "Ужгород" занимает предпоследнее, 15-е месте в Первой лиге.
Подготовку ко второй части сезона команда начнет 20 января.
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