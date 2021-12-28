ВПК-Агро арендует голкипера Днепра-1

Львовский "Рух" отозвал из аренды в " ВПК-Агро " вратаря Виктора Бабичина, и теперь команде из Шевченковки нужен еще один вратарь.

Голкипер Мирослав Зновенко, осеннюю часть сезона отыгравший на правах аренды за "Никополь" (13 матчей и 25 пропущенных мячей во Второй лиге), во время зимней паузы присоединится к "ВПК-Агро".

Контракт 19-летнего футболиста, прошедшего обучение в школе "Зари", академиях "Металлиста" и "Днепра", по-прежнему принадлежит "Днепру-1".

"ВПК-Агро" занимает 14-е место в Первой лиге. В декабре клуб сменил тренерский штаб и расстался с рядом игроков.