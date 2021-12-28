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ВПК-Агро арендует голкипера Днепра-1

Первая лига
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Мирослав Зновенко из Никополя перейдет в ВПК-Агро

ВПК-Агро арендует голкипера Днепра-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Львовский "Рух" отозвал из аренды в "ВПК-Агро" вратаря Виктора Бабичина, и теперь команде из Шевченковки нужен еще один вратарь.

Голкипер Мирослав Зновенко, осеннюю часть сезона отыгравший на правах аренды за "Никополь" (13 матчей и 25 пропущенных мячей во Второй лиге), во время зимней паузы присоединится к "ВПК-Агро".

Контракт 19-летнего футболиста, прошедшего обучение в школе "Зари", академиях "Металлиста" и "Днепра", по-прежнему принадлежит "Днепру-1".

"ВПК-Агро" занимает 14-е место в Первой лиге. В декабре клуб сменил тренерский штаб и расстался с рядом игроков.

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В статье: ВПК-Агро (Шевченковка) СК Днепр-1
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