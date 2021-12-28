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Хавбек Кривбасса Говедарица: Лучшим игроком в истории футбола считаю Месси
А любимая команда - Барселона
Фото: ФК Кривбасс
Полузащитник "
"Весь Кривой Рог еще не выучил, но чувствую себя здесь отлично. В свободное время обычно играю в Play Station, остаюсь дома и просто отдыхаю. Моя любимая команда – "Барселона". Лучшим игроком в истории футбола считаю Лионеля Месси. Очень нравится Испания, комфортная страна для жизни и отдыха.
Как получил приглашение перейти в "Кривбасс"? Получил звонок и сразу связался с другом, который играл здесь десять лет назад. Он рассказал мне только лучшее о клубе и городе, поэтому я приехал сюда. "Кривбасс" - хороший клуб, чтобы стать лучше и развиваться. Мы должны играть в УПЛ в следующем сезоне.
Просто обожаю бильярд, это самый лучший вид спорта после футбола. Атмосфера на домашнем стадионе просто супер, у нас каждый матч мощная поддержка. Мы очень благодарны за это нашим болельщикам", - сказал Говедарица.
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