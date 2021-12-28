Хавбек Кривбасса Говедарица: Лучшим игроком в истории футбола считаю Месси

Полузащитник " Кривбасса " Милян Говедарица немного рассказал о своей жизни вне футбольного поля.

"Весь Кривой Рог еще не выучил, но чувствую себя здесь отлично. В свободное время обычно играю в Play Station, остаюсь дома и просто отдыхаю. Моя любимая команда – "Барселона". Лучшим игроком в истории футбола считаю Лионеля Месси. Очень нравится Испания, комфортная страна для жизни и отдыха.

Как получил приглашение перейти в "Кривбасс"? Получил звонок и сразу связался с другом, который играл здесь десять лет назад. Он рассказал мне только лучшее о клубе и городе, поэтому я приехал сюда. "Кривбасс" - хороший клуб, чтобы стать лучше и развиваться. Мы должны играть в УПЛ в следующем сезоне.

Просто обожаю бильярд, это самый лучший вид спорта после футбола. Атмосфера на домашнем стадионе просто супер, у нас каждый матч мощная поддержка. Мы очень благодарны за это нашим болельщикам", - сказал Говедарица.