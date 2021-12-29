Агробизнес определился со спарринг-партнерами на первом зимнем сборе

24 января 2022 году футболисты "Агробизнеса" возобновят подготовку к весенней части чемпионата Украины в Первой лиге.

Первые контрольные поединки в новом году подопечные Александра Чижевского проведут второго февраля с "Юностью" - чемпионом Львовщины среди аматоров, 5-го - с "Карпатами" (Львов), 8 - с "Волынью" и 11 - с "Прикарпатьем".

На 14 февраля запланирован вылет на зарубежный этап подготовки – в Турцию, где подоляне сыграют восемь спаррингов. Соперники еще уточняются. Возвратятся домой футболисты "Агробизнеса" 11 марта.

По информации источника, подписаны предварительные контракты с тремя потенциальными новичками, всего же, главный тренер Александр Чижевский собирается усилить ряды команды пятью новобранцами.

Напомним, что "Агробизнес" занимает 13 место в Первой лиге, набрав 21 очко.