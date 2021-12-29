Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист на сборах сыграет с трехкратным чемпионом Чехии
Харьковчане запланировали на первом сборе три спарринга
Фото: ФК Металлист
На первом турецком сборе у "Металлиста" запланировано три спарринга, сообщает Meta-ratings.com.ua.
В рамках первого зимнего сбора в Белеке, куда харьковчане отправятся 15 января, команда Александра Кучера планирует сыграть с двумя польскими и одним чешским клубом.
24 января соперником "желто-синих" станет трехкратный чемпион Чехии "Слован" (Либерец), занимающий на данный момент 9-е место в своем чемпионате.
26 января "Металлист" встретится с "Радомяком" из Радома, четвертой командой нынешнего сезона Экстраклясы.
Отмечается, что открыть игровую программу сбора харьковчане планируют контрольным матчем с еще одним польским клубом высшего дивизиона.
Популярное сейчас
- Коронавирус у Шевы, громкий трансфер Барсы и торги по Мудрыку. Главные новости за 28 декабря
- Рыкун: Зачем бежать 50-70 лишних метров, если можно пас отдать
- Transfermarkt: Малиновский сохранил свою цену, Коваленко подешевел до 3,5 млн евро
- Источник: Металлист предлагал за Аллахьяра 3 млн евро
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО