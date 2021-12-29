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Металлист на сборах сыграет с трехкратным чемпионом Чехии

Первая лига
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Харьковчане запланировали на первом сборе три спарринга

Металлист на сборах сыграет с трехкратным чемпионом Чехии

Фото: ФК Металлист

Новина українською

На первом турецком сборе у "Металлиста" запланировано три спарринга, сообщает Meta-ratings.com.ua.

В рамках первого зимнего сбора в Белеке, куда харьковчане отправятся 15 января, команда Александра Кучера планирует сыграть с двумя польскими и одним чешским клубом.

24 января соперником "желто-синих" станет трехкратный чемпион Чехии "Слован" (Либерец), занимающий на данный момент 9-е место в своем чемпионате.

26 января "Металлист" встретится с "Радомяком" из Радома, четвертой командой нынешнего сезона Экстраклясы.

Отмечается, что открыть игровую программу сбора харьковчане планируют контрольным матчем с еще одним польским клубом высшего дивизиона.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
Meta-ratings

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