Семь игроков покинули Олимпик

В зимнее межсезонье в " Олимпике " состоятся серьезные изменения.

Накануне Нового года "Олимпик" прекратил сотрудничество с рядом игроков. Клуб уже покинули защитники Иван Трубочкин (7 матчей в текущем сезоне Первой лиги) и Александр Шевченко (4 игры), полузащитники Артем Ковбаса (13 матчей) и Никита Ходаковский (10 игр, 2 гола), а также нападающие Антон Калайтан (7 матчей) и Роман Яловенко (17 игр, 3 гола).

По окончании аренды покинул команду полузащитник Андрей Стрижак (9 матчей). Воспитаннику "Динамо" предстоит обсудить свое будущее с "Металлистом", клубом, которому принадлежат права на футболиста.

Также под вопросом дальнейшие выступления за "Олимпик" ивуарийского хавбека Нене Жуниора (18 игр). Но пока у него продолжает действовать контракт с донецким клубом.

Напомним, что "Олимпик" провалил концовку осени, проиграв шесть из последних семи матчей в 2021 году. Зимовать команда Сергея Литовченко будет на 11-м месте в таблице Первой лиги.