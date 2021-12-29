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Семь игроков покинули Олимпик

Первая лига
(1 голосов)

серьезные кадровые пертурбации в донецкой команде

Семь игроков покинули Олимпик

olimpik.com.ua

Новина українською

В зимнее межсезонье в "Олимпике" состоятся серьезные изменения.

Накануне Нового года "Олимпик" прекратил сотрудничество с рядом игроков. Клуб уже покинули защитники Иван Трубочкин (7 матчей в текущем сезоне Первой лиги) и Александр Шевченко (4 игры), полузащитники Артем Ковбаса (13 матчей) и Никита Ходаковский (10 игр, 2 гола), а также нападающие Антон Калайтан (7 матчей) и Роман Яловенко (17 игр, 3 гола).

По окончании аренды покинул команду полузащитник Андрей Стрижак (9 матчей). Воспитаннику "Динамо" предстоит обсудить свое будущее с "Металлистом", клубом, которому принадлежат права на футболиста.

Также под вопросом дальнейшие выступления за "Олимпик" ивуарийского хавбека Нене Жуниора (18 игр). Но пока у него продолжает действовать контракт с донецким клубом.

Напомним, что "Олимпик" провалил концовку осени, проиграв шесть из последних семи матчей в 2021 году. Зимовать команда Сергея Литовченко будет на 11-м месте в таблице Первой лиги.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Комментарии (2)
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zafo76
29.12.2021 в 19:18
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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alex.belogubko (одесса)
29.12.2021 в 18:07
КОЛБАСА -ЯЛОВЕНКО в ЧО
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