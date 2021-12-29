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Семь игроков покинули Олимпик
серьезные кадровые пертурбации в донецкой команде
olimpik.com.ua
В зимнее межсезонье в "
Накануне Нового года "Олимпик" прекратил сотрудничество с рядом игроков. Клуб уже покинули защитники Иван Трубочкин (7 матчей в текущем сезоне Первой лиги) и Александр Шевченко (4 игры), полузащитники Артем Ковбаса (13 матчей) и Никита Ходаковский (10 игр, 2 гола), а также нападающие Антон Калайтан (7 матчей) и Роман Яловенко (17 игр, 3 гола).
По окончании аренды покинул команду полузащитник Андрей Стрижак (9 матчей). Воспитаннику "Динамо" предстоит обсудить свое будущее с "Металлистом", клубом, которому принадлежат права на футболиста.
Также под вопросом дальнейшие выступления за "Олимпик" ивуарийского хавбека Нене Жуниора (18 игр). Но пока у него продолжает действовать контракт с донецким клубом.
Напомним, что "Олимпик" провалил концовку осени, проиграв шесть из последних семи матчей в 2021 году. Зимовать команда Сергея Литовченко будет на 11-м месте в таблице Первой лиги.
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