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Ярославский анонсировал суперматч между Металлистом 2005-2013 годов и нынешним составом

Первая лига
(2 голосов)

Игра запланирована на 28 мая 2022 года

Ярославский анонсировал суперматч между Металлистом 2005-2013 годов и нынешним составом

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский поздравил болельщиков клуба с новогодними праздниками и сообщил о матче легенд.

"Дорогие болельщики! Разрешите от всей души поздравить вас с Новым годом, пожелать вам здоровья, успехов, побед "Металлиста".

Мы с вами проводим хорошее время в подготовке новой команды. Что сделано на сегодня? На сегодня часть инфраструктуры мы уже привели в порядок. Мы создали коллектив, который по всем показателям стал лучшим во Второй лиге, мы идем впереди всех в Первой лиге — с разницей в 11 очков. То есть у нас есть чем гордиться. Но этого мало.

Наша основная задача — создать боеспособную команду, которая могла бы занять достойное место в Украинской Премьер-Лиге и играть для начала в Лиге Европы. Об остальном мы будем думать уже после выполнения этой задачи.

И еще. Дорогие друзья, харьковчане и все те, кто болеет за "Металлист"! Пользуясь случаем, я хочу объявить, что 28 мая 2022 года мы собираемся провести матч легенд.

Мы пригласили всех игроков нашего клуба приехать в Харьков и сыграть матч между "Металлистом" образца 2005–2013 годов и "Металлистом", который есть у нас сегодня. Поэтому 28 мая мы приглашаем всех вас на этот суперматч. Надеюсь, вы получите огромное удовольствие!

Еще раз всех вас с Новым годом! От души, ваш Александр Ярославский", - сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (3)
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chastener
30.12.2021 в 12:28
Тех кого кинули на бабки тоже приедут?
Ответить
0
-1
KadimXa (Харьков)
30.12.2021 в 12:27
Ждём с нетерпением.
Ответить
0
0
Dimoncho (Kharkiv)
30.12.2021 в 12:26
Если Тайсон, Марлос и Папа Гомес приедут, то у старчиков будет шанс)
Ответить
0
0


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