  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Стали известны все соперники Металлиста на первом сборе в Турции
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны все соперники Металлиста на первом сборе в Турции

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Харьковчане сыграют с представителями чешской и польской элиты

Стали известны все соперники Металлиста на первом сборе в Турции

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Третьим соперником "Металлиста" на первом турецком сборе станет "Варта" из Познани. Встреча состоится 27 января. После 19 туров польской Экстраклясы "Варта" находится в зоне вылета, занимая 16-е место из 18 (сразу за ней расположился действующий чемпион варшавская "Легия").

24 января соперником харьковчан станет "Слован" Либерец (9-е место чемпионата Чехии), а на 26 января у команды Александра Кучера запланирован спарринг с "Радомяком" из Радома (4-е место чемпионата Польши).

Напомним, "Металлист" уверенно лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего преследователя, "Кривбасс", на 11 очков.

Читайте такжеЯрославский анонсировал суперматч между Металлистом 2005-2013 годов и нынешним составом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...