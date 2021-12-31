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Стали известны все соперники Металлиста на первом сборе в Турции
Харьковчане сыграют с представителями чешской и польской элиты
Фото: ФК Металлист
Третьим соперником "Металлиста" на первом турецком сборе станет "Варта" из Познани. Встреча состоится 27 января. После 19 туров польской Экстраклясы "Варта" находится в зоне вылета, занимая 16-е место из 18 (сразу за ней расположился действующий чемпион варшавская "Легия").
24 января соперником харьковчан станет "Слован" Либерец (9-е место чемпионата Чехии), а на 26 января у команды Александра Кучера запланирован спарринг с "Радомяком" из Радома (4-е место чемпионата Польши).
Напомним, "Металлист" уверенно лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего преследователя, "Кривбасс", на 11 очков.
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