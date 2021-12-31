""Только Харьков! Только победа!" Металлист снял крутое, но и пафосное поздравление с Новым годом

" Металлист " поздравил всех болельщиков с наступающим 2022 годом!

"От имени руководства клуба, тренерского штаба, игроков и административного персонала желаем вам здоровья, благополучия, мира и достатка!

Пусть каждый день в новом году будет преисполнен позитивными эмоциями.

И, конечно же, пусть ваш любимый футбольный клуб как можно чаще радует своей игрой и результатами.

С новым годом, "Металлист"!

Только Харьков! Только победа!" - сказано в заявлении клуба.