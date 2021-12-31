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""Только Харьков! Только победа!" Металлист снял крутое, но и пафосное поздравление с Новым годом
Харьковчане продолжают привлекать внимание
metalist.ua
"
"От имени руководства клуба, тренерского штаба, игроков и административного персонала желаем вам здоровья, благополучия, мира и достатка!
Пусть каждый день в новом году будет преисполнен позитивными эмоциями.
И, конечно же, пусть ваш любимый футбольный клуб как можно чаще радует своей игрой и результатами.
С новым годом, "Металлист"!
Только Харьков! Только победа!" - сказано в заявлении клуба.
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Источник:Металлист
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Комментарии (1)
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KadimXa (Харьков)
31.12.2021 в 20:14
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