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""Только Харьков! Только победа!" Металлист снял крутое, но и пафосное поздравление с Новым годом

Первая лига
(3 голосов)

Харьковчане продолжают привлекать внимание

""Только Харьков! Только победа!" Металлист снял крутое, но и пафосное поздравление с Новым годом

metalist.ua

Новина українською

"Металлист" поздравил всех болельщиков с наступающим 2022 годом!

"От имени руководства клуба, тренерского штаба, игроков и административного персонала желаем вам здоровья, благополучия, мира и достатка!

Пусть каждый день в новом году будет преисполнен позитивными эмоциями.

И, конечно же, пусть ваш любимый футбольный клуб как можно чаще радует своей игрой и результатами.

С новым годом, "Металлист"!

Только Харьков! Только победа!" - сказано в заявлении клуба.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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Комментарии (1)
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KadimXa (Харьков)
31.12.2021 в 20:14
Админы этого ресурса выделяются своей "любовью" к металлисту... Где они тут пафос увидели?
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