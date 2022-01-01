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Шавьер подтвердил, что приедет в Украину на матч легенд Металлиста

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Первый пошел!

Шавьер подтвердил, что приедет в Украину на матч легенд Металлиста

Офіційний сайт Металіста/Автор невідомий

Новина українською

В своем новогоднем поздравлении президент "Металлиста" Александр Ярославский анонсировал проведение матча с участием легенд харьковского клуба. Бывший полузащитник "желто-синих" 38-летний Клейтон Шавьер принял предложение и придет на поединок, который состоится 28 мая 2022 года:

“ – Безумно рад получить приглашение от Александра Ярославского на такой замечательный матч и, конечно, прилечу в Харьков 28 мая. С удовольствием увижусь с друзьями, президентом и болельщиками "Металлиста".

– Как вы думаете, ваша команда сможет победить "Металлист" нынешнего образца?

– Я верю, что это будет отличная игра. Кто победит? Рано пока загадывать. (Смеется.)

– Что бы вы хотели пожелать харьковским болельщикам?

– Хочу пожелать всего лучшего огромной харьковской семье — игрокам, фанатам, президенту Александру Ярославскому. Я пережил с "Металлистом" самые яркие и незабываемые моменты своей карьеры. Это было прекрасное время!

– Где и как планируете встретить Новый год?

– Встречу этот праздник в кругу семьи в моем родном городе Сан-Жозе-да-Тапера. От всего сердца поздравляю Харьков с Новым годом. Желаю мира, добра, счастья, успехов и реализации задуманного. Пусть 2022 принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания. Всех обнимаю, с праздником!” – сказал Шавьер.

Напомним, что Клейтон провел в "Металлисте" четыре с половиной сезона в период с лета 2010 года до зимы 2015-го. В общей сложности на его счету 59 голов и 38 ассистов в 147 матчах за харьковский клуб.

Также отметим, что после возвращения из Украины в Бразилию Шавьер выступал за "Палмейрас", "Деспортиво", КРБ и "Виторию". В декабре 2018 года он завершил карьеру.

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В статье: Александр Ярославский Клейтон Шавьер Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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