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Шавьер подтвердил, что приедет в Украину на матч легенд Металлиста
Первый пошел!
Офіційний сайт Металіста/Автор невідомий
В своем новогоднем поздравлении президент "Металлиста"
“ – Безумно рад получить приглашение от Александра Ярославского на такой замечательный матч и, конечно, прилечу в Харьков 28 мая. С удовольствием увижусь с друзьями, президентом и болельщиками "Металлиста".
– Как вы думаете, ваша команда сможет победить "Металлист" нынешнего образца?
– Я верю, что это будет отличная игра. Кто победит? Рано пока загадывать. (Смеется.)
– Что бы вы хотели пожелать харьковским болельщикам?
– Хочу пожелать всего лучшего огромной харьковской семье — игрокам, фанатам, президенту Александру Ярославскому. Я пережил с "Металлистом" самые яркие и незабываемые моменты своей карьеры. Это было прекрасное время!
– Где и как планируете встретить Новый год?
– Встречу этот праздник в кругу семьи в моем родном городе Сан-Жозе-да-Тапера. От всего сердца поздравляю Харьков с Новым годом. Желаю мира, добра, счастья, успехов и реализации задуманного. Пусть 2022 принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания. Всех обнимаю, с праздником!” – сказал Шавьер.
Напомним, что Клейтон провел в "Металлисте" четыре с половиной сезона в период с лета 2010 года до зимы 2015-го. В общей сложности на его счету 59 голов и 38 ассистов в 147 матчах за харьковский клуб.
Также отметим, что после возвращения из Украины в Бразилию Шавьер выступал за "Палмейрас", "Деспортиво", КРБ и "Виторию". В декабре 2018 года он завершил карьеру.
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