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Закарпатский клуб проведет зимний сбор в Венгрии

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Закарпатский клуб проведет зимний сбор в Венгрии

ФК Ужгород

Новина українською

Один из аутсайдеров Первой лиги ФК "Ужгород" совсем скоро начнет подготовку к весенней части чемпионата. С 20 по 30 января закарпатцы проведут сбор в Ужгороде, а 2 февраля отправятся в венгерскую Кишварду на второй этап подготовки.

Известно, что во время украинского тренировочного лагеря команда сыграет с представителем Второй лиги “Мункачем”, а в Кишварде проведет спарринги с местными коллективами.

Также meta-ratings добавляет, что главный тренер "Ужгорода" Богдан Блавацкий планирует подписать сразу 10 новичков для команды, в том числе и среди них будут бывшие игроки "Миная".

Напомним, что ФК "Ужгород" в этом сезоне дебютировал в Первой лиге Украины. Пока клуб идет на предпоследнем месте чемпионата, уступая спасительной "зеленой" зоне семью очками.

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В статье: Богдан Блавацкий Ужгород
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Источник:
meta-ratings

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