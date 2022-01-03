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Четыре игрока покинули Прикарпатье

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Чистка рядов в Ивано-Франковске

Четыре игрока покинули Прикарпатье

fc.if.ua

Новина українською

"Прикарпатье" объявило о прекращении сотрудничества с четырьмя игроками.

В конце 2021 года по обоюдному согласию сторон прекращено сотрудничество с Иваном Пастухом, Николаем Квасным, Романом Толочко и Богданом Мыциком. Эти четверо футболистов покидают ивано-франковскую команду в качестве свободных агентов.

Отметим, что в текущем сезоне Пастух и Толочко сыграли в 11 матчах, Квасный провел на поле 10 поединков, а Мыцик так и не сумел дебютировать за "Прикарпатье" в официальных играх, всего пять раз попав в заявку.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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