Четыре игрока покинули Прикарпатье

" Прикарпатье " объявило о прекращении сотрудничества с четырьмя игроками.

В конце 2021 года по обоюдному согласию сторон прекращено сотрудничество с Иваном Пастухом, Николаем Квасным, Романом Толочко и Богданом Мыциком. Эти четверо футболистов покидают ивано-франковскую команду в качестве свободных агентов.

Отметим, что в текущем сезоне Пастух и Толочко сыграли в 11 матчах, Квасный провел на поле 10 поединков, а Мыцик так и не сумел дебютировать за "Прикарпатье" в официальных играх, всего пять раз попав в заявку.