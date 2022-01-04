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Кривбасс запланировал четыре поединка на втором сборе в Турции

Первая лига
(1 голосов)

Три соперника уже известны

Кривбасс запланировал четыре поединка на втором сборе в Турции

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Известны первые соперники криворожского "Кривбасса" на втором учебно-тренировочном зимнем сборе, который пройдет с 8 по 22 февраля в Турции, городе Лара. Украинская команда запланировала проведение четырех спаррингов. Три соперника уже известны.

В первом контрольном матче, 12 февраля, красно-белые встретятся с хорошо знакомой из прошлогоднего турецкого собрания "Валмиерой", серебряным призером чемпионата Латвии. Год назад "Кривбасс" победил – 1:0 благодаря голу Черния на 72 минуте.

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16 февраля – второй спарринг, против петровского "Ингульца", представителя УПЛ. 21 февраля – противостояние с "Акжайиком", клубом Премьер-лиги чемпионата Казахстана. Соперник представляет город Уральск. Команду возглавляет украинский специалист Владимир Мазяр. В прошлом сезоне "Акжайик" занял 9 строчку (из 14 коллективов).

Продолжается поиск спарринг-партнера на 22 февраля. Третий сбор (26 февраля-11 марта), заключительный перед возвращением в Украину, красно-белые проведут в турецком Белеке.

Напомним, "Кривбасс" выходит из отпуска 20 января и до 4 февраля (первый сбор) будет тренироваться в Кривом Роге.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
04.01.2022 в 09:31
Четыре игры, четыре победы. И мнооо очков в рейтинг УЕФА
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