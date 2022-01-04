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Кривбасс запланировал четыре поединка на втором сборе в Турции
Три соперника уже известны
Фото: ФК Кривбасс
Известны первые соперники криворожского "Кривбасса" на втором учебно-тренировочном зимнем сборе, который пройдет с 8 по 22 февраля в Турции, городе Лара. Украинская команда запланировала проведение четырех спаррингов. Три соперника уже известны.
В первом контрольном матче, 12 февраля, красно-белые встретятся с хорошо знакомой из прошлогоднего турецкого собрания "Валмиерой", серебряным призером чемпионата Латвии. Год назад "Кривбасс" победил – 1:0 благодаря голу Черния на 72 минуте.
16 февраля – второй спарринг, против петровского "Ингульца", представителя УПЛ. 21 февраля – противостояние с "Акжайиком", клубом Премьер-лиги чемпионата Казахстана. Соперник представляет город Уральск. Команду возглавляет украинский специалист Владимир Мазяр. В прошлом сезоне "Акжайик" занял 9 строчку (из 14 коллективов).
Продолжается поиск спарринг-партнера на 22 февраля. Третий сбор (26 февраля-11 марта), заключительный перед возвращением в Украину, красно-белые проведут в турецком Белеке.
Напомним, "Кривбасс" выходит из отпуска 20 января и до 4 февраля (первый сбор) будет тренироваться в Кривом Роге.
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