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Клубы УПЛ проявляют интерес к лучшему бомбардиру тернопольской Нивы

Первая лига
(2 голосов)

Сергей Кисленко зимой может пойти на повышение

Клубы УПЛ проявляют интерес к лучшему бомбардиру тернопольской Нивы

fcnyva.com

Новина українською

Тернопольская "Нива" в зимнее межсезонье может потерять лучшего бомбардира команды.

По информации Meta Ratings, к 23-летнему форварду тернопольчан Сергею Кисленко проявляют интерес некоторые клубы УПЛ.

Недавно была информация, что "Нива" продлила контракт с нападающим, поэтому, чтобы заполучить игрока, потенциальным покупателям придется за него заплатить некоторую компенсацию.

Также сообщается, что "Нива" зимой собираются подписать и трех новичков на проблемные позиции, и на этом завершить селекционную работу.

Напомним, что в нынешнем сезоне Первой лиги Кисленко провел 20 матчей и забил 8 мячей.

Форвард является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне и третьим – в Первой лиге больше голов в осенней части чемпионата наколотили только Матеус Пейшото из "Металлиста" (14) и Алексей Хобленко из "Кривбасса" (11).

"Нива" занимает пятое место в Первой лиге, набрав 29 очков.

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В статье: Нива (Тернополь) Сергей Кисленко
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Источник:
Meta Ratings

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