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Клубы УПЛ проявляют интерес к лучшему бомбардиру тернопольской Нивы
Сергей Кисленко зимой может пойти на повышение
fcnyva.com
Тернопольская "
По информации Meta Ratings, к 23-летнему форварду тернопольчан Сергею Кисленко проявляют интерес некоторые клубы УПЛ.
Недавно была информация, что
Также сообщается, что "Нива" зимой собираются подписать и трех новичков на проблемные позиции, и на этом завершить селекционную работу.
Напомним, что в нынешнем сезоне Первой лиги Кисленко провел 20 матчей и забил 8 мячей.
Форвард является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне и третьим – в Первой лиге больше голов в осенней части чемпионата наколотили только Матеус Пейшото из "Металлиста" (14) и Алексей Хобленко из "Кривбасса" (11).
"Нива" занимает пятое место в Первой лиге, набрав 29 очков.
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