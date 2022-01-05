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Вирт: КДК оштрафовал много клубов, игроки которых давали флеш-интервью на русском языке

Первая лига
Обновлено
(3 голосов)

Но публично об этом заявил только Верес

Вирт: КДК оштрафовал много клубов, игроки которых давали флеш-интервью на русском языке

Фото: НК Верес

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, КДК УАФ оштрафовал ровенский "Верес" за нарушение пункта регламента, который обязывает давать флеш-интервью на государственном языке.

Свое видение по этому вопросу выразил главный тренер "Вереса" Юрий Вирт.

"Оштрафовали много клубов, игроки которых давали флеш-интервью на русском языке. Просто эти клубы не ставили это в известность, а "Верес" единственный озвучил эту информацию публично. Не только "Верес" был наказан за то, что футболисты общались на русском языке, а и много других команд.

Не знаю, кто конкретно из "Вереса" нарушил регламент. Размер штрафа не могу назвать.

Представители "Вереса" теперь будут общаться со СМИ только на украинском, но это у нас было давно. У нас все стараются разговаривать на украинском языке. Просто после матча кто-то на эмоциях может сказать что-то на русском. У нас практически все владеют украинским языком. Мы нормально к этому относимся, никаких проблем давать интервью на украинском языке не будет.

Что касается курсов по изучению украинского, которые готов организовать "Верес", у нас нет с этим проблем. Все нормально знают украинский. Может, кто-то чуть-чуть хуже, но интервью на украинском все могут дать. Много иностранцев у нас нет, а все украинцы спокойно могут общаться на украинском языке. Проблем с этим нет и не будет", – сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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янковский ян (Запорожье)
05.01.2022 в 21:05
Я свободно разговариваю на украинском. На работе общение и документооборот только на украинском но вот из за таких перегибов людей настраивают против языка. Или они этого не понимают.
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andyqd (Сан Хосе)
05.01.2022 в 21:03
публично заявил только Верес, ай да молодцы, премию вам и к гос наградам
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terber (ternopil)
05.01.2022 в 20:51
Цигана тоже штрафануть?
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+1
0
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Просто Толик (Одесса)
05.01.2022 в 20:48
Отличная новость! Теперь за наш футбол можно не переживать.
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0
-1


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