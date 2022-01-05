Вирт: КДК оштрафовал много клубов, игроки которых давали флеш-интервью на русском языке

Как уже сообщалось ранее, КДК УАФ оштрафовал ровенский "Верес" за нарушение пункта регламента, который обязывает давать флеш-интервью на государственном языке.

Свое видение по этому вопросу выразил главный тренер "Вереса" Юрий Вирт.

"Оштрафовали много клубов, игроки которых давали флеш-интервью на русском языке. Просто эти клубы не ставили это в известность, а "Верес" единственный озвучил эту информацию публично. Не только "Верес" был наказан за то, что футболисты общались на русском языке, а и много других команд.

Не знаю, кто конкретно из "Вереса" нарушил регламент. Размер штрафа не могу назвать.

Представители "Вереса" теперь будут общаться со СМИ только на украинском, но это у нас было давно. У нас все стараются разговаривать на украинском языке. Просто после матча кто-то на эмоциях может сказать что-то на русском. У нас практически все владеют украинским языком. Мы нормально к этому относимся, никаких проблем давать интервью на украинском языке не будет.

Что касается курсов по изучению украинского, которые готов организовать "Верес", у нас нет с этим проблем. Все нормально знают украинский. Может, кто-то чуть-чуть хуже, но интервью на украинском все могут дать. Много иностранцев у нас нет, а все украинцы спокойно могут общаться на украинском языке. Проблем с этим нет и не будет", – сказал Вирт.