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Вирт: КДК оштрафовал много клубов, игроки которых давали флеш-интервью на русском языке
Но публично об этом заявил только Верес
Фото: НК Верес
Как уже сообщалось ранее,
Свое видение по этому вопросу выразил главный тренер "Вереса" Юрий Вирт.
"Оштрафовали много клубов, игроки которых давали флеш-интервью на русском языке. Просто эти клубы не ставили это в известность, а "Верес" единственный озвучил эту информацию публично. Не только "Верес" был наказан за то, что футболисты общались на русском языке, а и много других команд.
Не знаю, кто конкретно из "Вереса" нарушил регламент. Размер штрафа не могу назвать.
Представители "Вереса" теперь будут общаться со СМИ только на украинском, но это у нас было давно. У нас все стараются разговаривать на украинском языке. Просто после матча кто-то на эмоциях может сказать что-то на русском. У нас практически все владеют украинским языком. Мы нормально к этому относимся, никаких проблем давать интервью на украинском языке не будет.
Что касается курсов по изучению украинского, которые готов организовать "Верес", у нас нет с этим проблем. Все нормально знают украинский. Может, кто-то чуть-чуть хуже, но интервью на украинском все могут дать. Много иностранцев у нас нет, а все украинцы спокойно могут общаться на украинском языке. Проблем с этим нет и не будет", – сказал Вирт.
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