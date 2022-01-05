Ярославский: В Ближайшие 10 лет Металлист точно не будет прибыльным бизнесом

Президент " Металлиста " Александр Ярославский рассказал о том, что футбол в Украине не является прибыльным бизнесом.

"Те задачи, которые мы перед собой поставили, не позволяют сделать этот проект прибыльным. Потому что ты все равно будешь тратить больше, чем зарабатывать продавая футболистов и так далее. Поэтому "Металлист" точно не будет прибыльным бизнесом в ближайшее десятилетие.

У нас сколько телеправа стоят? А в Англии продали телеправа за 12 миллиардов евро или фунтов, я уже не помню. И последний, двадцатый клуб АПЛ получает минимум сто миллионов фунтов в год. И из этого складывается футбол, особо на контрактах не заработаешь.

Билет на матч сколько стоит? В среднем 60-70 фунтов, а у нас пять долларов. А Металлист платит 300 тысяч гривен за использование стадиона каждый матч. Хотя бы тут мы вышли на ноль. Ну дальше трансферы, содержание того и того — получаются огромные деньги", – заявил Ярославский.