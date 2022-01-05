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Ярославский: В Ближайшие 10 лет Металлист точно не будет прибыльным бизнесом

Первая лига
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(1 голосов)

Президент Металлиста высказался о финансовой стороне содержания футбольного клуба в Украине

Ярославский: В Ближайшие 10 лет Металлист точно не будет прибыльным бизнесом

Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о том, что футбол в Украине не является прибыльным бизнесом.

"Те задачи, которые мы перед собой поставили, не позволяют сделать этот проект прибыльным. Потому что ты все равно будешь тратить больше, чем зарабатывать продавая футболистов и так далее. Поэтому "Металлист" точно не будет прибыльным бизнесом в ближайшее десятилетие.

У нас сколько телеправа стоят? А в Англии продали телеправа за 12 миллиардов евро или фунтов, я уже не помню. И последний, двадцатый клуб АПЛ получает минимум сто миллионов фунтов в год. И из этого складывается футбол, особо на контрактах не заработаешь.

Билет на матч сколько стоит? В среднем 60-70 фунтов, а у нас пять долларов. А Металлист платит 300 тысяч гривен за использование стадиона каждый матч. Хотя бы тут мы вышли на ноль. Ну дальше трансферы, содержание того и того — получаются огромные деньги", – заявил Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (8)
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Просто Квашин (Харьков)
05.01.2022 в 20:50
Сейчас быдло будет обсе рать Металлист... А я радуюсь и кайфую....
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0
-2
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andyqd (Сан Хосе)
05.01.2022 в 21:05
я тут только одно быдло увидел, тебя
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
05.01.2022 в 20:15
Билет на матч сколько стоит? В среднем 60-70 фунтов, а у нас пять долларов. ------------------------------------ Опять та же самая бодяга которая меня лично жутко бесит. А сравнить среднюю зарплату а Англии и Украине г-н Ярославский как-то забывает! Ну да, то что английский работяга получает в 15-20 раз больше чем украинский - это такая мелочь, что не стоит и вспоминать.
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+3
-2
Benzil (Львів)
05.01.2022 в 20:30
це з серії, де кілька тисяч бідних, дивляться як 22 мільйонера, м'яч катають)
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+1
-2
football_soccer (Украина)
05.01.2022 в 20:42
а у наших политиков и олигархов не принято смотреть на то, сколько люди зарабатывают за рубежом. Они только тыкают нас носом на то, что у нас цены дешевле , но тактично умалчивают, что цена ниже в 2-3 , ну 4 раза, а доходы меньше в 10-15 раз. Это они якобы нам одолжение делают, мол смотрите, как дешево вам украинцам все достается, не то что европейцам. Вешают лапшу и не краснеют . Ноют про телеправа в Англии, Испании , вместо того, что бы жить по средствам. Вот была новость, что Тотовицкий в Колосе 400 тысяч $ поимеет в год. Вот с какого такие суммы в нашем футболе, если клубы не зарабатывают? Вот жили бы по средствам и не ныли бы о телеконтрактах в АПЛ. Люди там могут себе позволить, и билет купить, и 2 кружки пива купить по ходу игры, а потом еще и футболку в фан шопе взять.
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
05.01.2022 в 20:54
У тебя чмо комплекс "нищеты".... Поэтому ты живешь как бомжара... Попроси кого нибуть (друзей таких ущербный у тебя нет) , чтобы набрали в Гугле "комплекс нищеты" и дали тебе дебилу почитать....
0
-1
football_soccer (Украина)
05.01.2022 в 21:03
по манере письма ты будто Кличко в самые лучшие его годы, но на деле ты тёлочка, которая на улице ни за одно свое слово не в состоянии будет ответить )) ооо, может это Селезнев ныкается по левым аккаунтам? тоже ведь себя боксером считает и тоже за слова не в состоянии ответить ))
0
0
Benzil (Львів)
05.01.2022 в 20:08
За якість нашого футболу, і 5$ дуже дорого)))
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+3
-1


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