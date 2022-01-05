Ярославский - о долгах Металлиста: Постараемся сделать так, чтобы все остались довольны, и мы не платили этих денег

Президент " Металлиста " Александр Ярославский высказал свое видение ситуации о старых долгах клуба перед игроками, которые были накоплены во времена президентства Сергея Курченко.

"Так как мы этих долгов не делали, мы постараемся сделать так, чтобы все остались довольны, и мы не платили этих денег. Юристы занимаются, и они говорят, что перспектива есть не платить то, чего мы не брали", - сказал Ярославский.

Напомним, что Ярославский владел старым "Металлистом" с 2006 по 2011 годы, после чего продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба. После того, как в 2014 Курчено сбежал в Россию, клуб из-за долгов (в основном перед игроками) сначала был понижен в классе, позже был признан банкротом и прекратил свое существование.