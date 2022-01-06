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Металлист запланировал еще один спарринг на первом турецком сборе
Харьковчане на первом сборе проведут 4 матча
metalist.ua
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Игровую программу на сборах в Турции харьковский клуб откроет матчем с болгарами - 22 января "Металлист" встретится с софийской "Славией".
Семикратный чемпион страны после 19 туров нынешнего сезона занимает 5-е место в болгарской лиге.
Полное расписание спаррингов "Металлиста" на первом сборе выглядит следующим образом.
- 22 января — "Славия" (Болгария)
- 24 января — "Слован" (Либерец, Чехия)
- 26 января — "Радомяк" (Польша)
- 27 января — "Варта" (Польша).
Отлет "Металлиста" на первый зарубежный сбор запланирован на 15 января.
28 января команда Александра Кучера возьмет курс на Харьков, откуда спустя несколько дней вновь отправится в Турцию.
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