Бабич: Цель Кривбасса неизменная – выход в УПЛ

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич рассказал о планах команды.

– "Кривбасс" выходит из отпуска 19 января. На протяжении двух дней наша команда пройдет медосмотр, а потом будем трудиться в Кривом Роге в режиме двухразовых тренировок – в зале, и группами с мячом на свежем воздухе, в зависимости, конечно, от погоды.

8 февраля отправимся на сбор в Турцию, где проведем два сбора с перерывом в три дня. В Турции больше будем работать с мячом, восстанавливать игровые связи и проводить спарринги. Планируем провести 10 контрольных матчей – до 11 марта, дня возвращения домой, у нас будет достаточно времени для этого.

– "Кривбасс" думает об усилении?

– Да, мы знаем, какие позиции необходимо усилить. Работаем уже сейчас, смотрим, общаемся с руководством. Цель у "Кривбасса" неизменная – выход в УПЛ. Поэтому, постараемся сделать правильный акцент и усилиться точечно, – сказал Бабич.

"Кривбасс" по итогам осенней части сезона занимает 2-е место в Первой лиге.