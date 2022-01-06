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Бабич: Цель Кривбасса неизменная – выход в УПЛ

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Криворожцы пока находятся среди лидеров Первой лиги

Бабич: Цель Кривбасса неизменная – выход в УПЛ

Фото: facebook.com/fckryvbas

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич рассказал о планах команды.

– "Кривбасс" выходит из отпуска 19 января. На протяжении двух дней наша команда пройдет медосмотр, а потом будем трудиться в Кривом Роге в режиме двухразовых тренировок – в зале, и группами с мячом на свежем воздухе, в зависимости, конечно, от погоды.

8 февраля отправимся на сбор в Турцию, где проведем два сбора с перерывом в три дня. В Турции больше будем работать с мячом, восстанавливать игровые связи и проводить спарринги. Планируем провести 10 контрольных матчей – до 11 марта, дня возвращения домой, у нас будет достаточно времени для этого.

"Кривбасс" думает об усилении?

– Да, мы знаем, какие позиции необходимо усилить. Работаем уже сейчас, смотрим, общаемся с руководством. Цель у "Кривбасса" неизменная – выход в УПЛ. Поэтому, постараемся сделать правильный акцент и усилиться точечно, – сказал Бабич.

"Кривбасс" по итогам осенней части сезона занимает 2-е место в Первой лиге.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич
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Источник:
FootBoom

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