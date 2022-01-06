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Ярославский: Если игрок в Металлисте - это заслуга Красникова

Первая лига
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Владелец харьковчан рассказал о роли в проекте вице-президента

Ярославский: Если игрок в Металлисте - это заслуга Красникова

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский высказался о работе вице-президента Евгения Красникова, который большую часть времени уделяет кадровой политике клуба.

"Задача Красникова очень простая — кайфовать от этого проекта. Красников — не тот человек, который будет кайфовать от того, чтобы сесть и ничего не делать. Он зачахнет. …

Не знаю, сколько он миллиардов футболистов пересмотрел. Зайдешь — только от стран, которые у него на экране, в глазах рябит. Вообще не представляю, как во всем этом можно разобраться и найти тех шпилеров, которые будут играть в "Металлисте". Это титанический труд.

Когда распался "Металлист", мы начали еще чаще общаться. Я ходил по Гайд-парку и все спрашивал, когда, где, как и почему? Много обсуждаем футболистов, кого покупать, но если игрок в "Металлисте" - это его заслуга", — сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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andrei.vinn (харьков)
06.01.2022 в 10:34
Красникова можно смело назвать профи по удачным приобретениям игроков. Не каждому это дано.
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