Ярославский: Бренд Металлиста уже никому и никогда не отдадим

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский в интервью FootballHub рассказал, что вернул все права на бренд клуба.

"Вернули бренд полностью, нам принадлежат все права. Никто не имеет права его использовать, именно логотип и бренд "Металлист".

Как я уже говорил, мы его уже никому и никогда не отдадим.

Владельцем стадиона будет город. Сколько стоила реконструкция? Миллионов пять долларов. В свое время я тратил на содержание стадиона, базы и академии три миллиона долларов в год. Сейчас не меньше будет стоить. Перекрасить все четыре тысячи тонн металла стоило 21 миллион гривен. Академия стоила больше 50 миллионов гривен — это только поля, свет, музыка", — сказал Ярославский.