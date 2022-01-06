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Ярославский: Бренд Металлиста уже никому и никогда не отдадим

Первая лига
(2 голосов)

Президент "желто-зеленых" доказал, что он с клубом до конца

Ярославский: Бренд Металлиста уже никому и никогда не отдадим

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский в интервью FootballHub рассказал, что вернул все права на бренд клуба.

"Вернули бренд полностью, нам принадлежат все права. Никто не имеет права его использовать, именно логотип и бренд "Металлист".

Как я уже говорил, мы его уже никому и никогда не отдадим.

Владельцем стадиона будет город. Сколько стоила реконструкция? Миллионов пять долларов. В свое время я тратил на содержание стадиона, базы и академии три миллиона долларов в год. Сейчас не меньше будет стоить. Перекрасить все четыре тысячи тонн металла стоило 21 миллион гривен. Академия стоила больше 50 миллионов гривен — это только поля, свет, музыка", — сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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tolina-ystas (Краматорск)
06.01.2022 в 12:39
Можно подумать что бренд Реал или Барселона и за ними прям очередь стоит.
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0
-1
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satellite (Харьков)
06.01.2022 в 12:33
Браво,Ярославский!!!!
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+1
-2
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Il Gatto
06.01.2022 в 12:39
Лол
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.01.2022 в 12:12
Я не отдам Тебя никому.....
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0
-2


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