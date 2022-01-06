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Ярославский: Бренд Металлиста уже никому и никогда не отдадим
Президент "желто-зеленых" доказал, что он с клубом до конца
Фото: ФК Металлист
Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский в интервью FootballHub рассказал, что вернул все права на бренд клуба.
"Вернули бренд полностью, нам принадлежат все права. Никто не имеет права его использовать, именно логотип и бренд "Металлист".
Как я уже говорил, мы его уже никому и никогда не отдадим.
Владельцем стадиона будет город. Сколько стоила реконструкция? Миллионов пять долларов. В свое время я тратил на содержание стадиона, базы и академии три миллиона долларов в год. Сейчас не меньше будет стоить. Перекрасить все четыре тысячи тонн металла стоило 21 миллион гривен. Академия стоила больше 50 миллионов гривен — это только поля, свет, музыка", — сказал Ярославский.
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