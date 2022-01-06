Калитвинцев: Задолжали болельщикам. Хотим вернуть их любовь к Полесью

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев рассказал о планах житомирской команды на зиму.

"Мы собрались, потому что мы давно закончили чемпионат. Я не понимаю, как можно отдыхать полтора-два месяца. Во-вторых, мы не заслужили отдых. Даже в том отпуске, который они проводили, у футболистов была индивидуальная программа, которую ребята выполняли. За эти дни мы увидим, кто как ее выполнял. Радует, что приехали в хорошем физическом состоянии, в норме вес. Все готовы, но нам предстоит долгая и объемная работа. Еще уходя в отпуск, я говорил, что мы задолжали болельщикам. Мы хотим вернуть их любовь к команде. А чтобы вернуть – нужны не слова, а дела. Ребята понимают, что будет нелегко, но без этого никуда. У нас сейчас здесь будет втягивающий сбор до 11 января, после того мы 14 января улетаем на две недели в Турцию, где будет продолжаться работа над всеми аспектами: это и физические кондиции, тактика, и техника, и скоростно-силовые. Работы будет много.

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Также у нас будут спарринги. Мы не будем ставить задач по счету на табло. Конечно, мы не едем проигрывать, но это не главное. Самое главное – это подготовиться к сезону. А игровая практика для этого обязательно нужна. У нас будет три сбора в Турции, а на заключительный, если ничего не изменится, мы снова приедем в Винники. Здесь хорошие условия и в связи с тем, что есть проблемы с футбольными полями в марте в Украине, заключительный сбор мы проведем здесь и 19 марта мы сыграем с одним из самых главных, можно сказать, конкурентов. А до этого – тяжелая, сложная, не очень приятная работа. Некоторых ребят мы приглашаем на просмотр, чтобы посмотреть их коммуникабельность, как они вольются в коллектив, как они выполняют задания, насколько они обучены. Кроме этого, ведется селекционная работа, которая и не прекращалась. Нам, конечно, нужно усиливаться. Я скажу так, что легко приглашать в "Манчестер", "Барселону" и так далее.

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