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Ярославский: Думаю, таких полей, как в академии Металлиста, в Украине больше нет
Он считает, что даже у киевского "Динамо" покрытие хуже
Фото: Металлист / Автор - А. Осипов
Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о полях в академии клуба.
– Насколько мне известно, такие поля, как в академии "Металлиста", есть еще только у "Динамо".
– Не думаю, что на базе "Динамо" есть такие поля. Потому что у нас покрытие самой последней генерации. Уже не помню, то ли немецкая фирма. Не думаю, что у "Динамо" такое же, когда они в этом году восстанавливали поля. Думаю, таких полей в Украине нет, – сказал Ярославский.
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