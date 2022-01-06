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Ярославский: Думаю, таких полей, как в академии Металлиста, в Украине больше нет

Первая лига
(1 голосов)

Он считает, что даже у киевского "Динамо" покрытие хуже

Ярославский: Думаю, таких полей, как в академии Металлиста, в Украине больше нет

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о полях в академии клуба.

Насколько мне известно, такие поля, как в академии "Металлиста", есть еще только у "Динамо".

– Не думаю, что на базе "Динамо" есть такие поля. Потому что у нас покрытие самой последней генерации. Уже не помню, то ли немецкая фирма. Не думаю, что у "Динамо" такое же, когда они в этом году восстанавливали поля. Думаю, таких полей в Украине нет, – сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
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Комментарии (1)
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andrei.vinn (харьков)
06.01.2022 в 14:08
Правильно. Всё лучшее должно быть в Харькове.
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