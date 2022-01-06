Ярославский: Думаю, таких полей, как в академии Металлиста, в Украине больше нет

Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о полях в академии клуба.

– Насколько мне известно, такие поля, как в академии "Металлиста", есть еще только у "Динамо".

– Не думаю, что на базе "Динамо" есть такие поля. Потому что у нас покрытие самой последней генерации. Уже не помню, то ли немецкая фирма. Не думаю, что у "Динамо" такое же, когда они в этом году восстанавливали поля. Думаю, таких полей в Украине нет, – сказал Ярославский.