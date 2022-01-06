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Ярославский: Нельзя сказать, что Металлист уже сейчас будет бороться за чемпионство УПЛ и Лигу чемпионов

Первая лига
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Президент Металлиста говорит, что ко всему нужно подойти

Ярославский: Нельзя сказать, что Металлист уже сейчас будет бороться за чемпионство УПЛ и Лигу чемпионов

Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал, какие цели команда будет ставить перед собой в УПЛ.

"Не говори гоп... Основная задача - создать боеспособный коллектив. Инфраструктура и команда - это главное. Нельзя сказать, что мы уже сейчас будем биться за чемпионство УПЛ и Лигу чемпионов. Могу сказать, что будем биться за выход в Лигу Европы.

А Лига чемпионов - к этому еще нужно подойти. Не совсем объективно будет сказать, что сразу будем сражаться за титул и Лигу чемпионов", - сказал Ярославский.

Напомним, что после осенней части сезона харьковчане уверенно лидируют в Первой лиге.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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