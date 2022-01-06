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Ярославский: Я никогда не агитировал за Терехова. Он просто футбольный человек, что, ему не ходить на футбол?
Президент говорит, что Металлист вне политики
instagram.com/fcmetalua
Президент "
- Вас постоянно связывали с Тереховым. Говорилось, что "Металлист" – подготовка к выборам мэра. Вы отталкиваете эту историю?
– Я же Игоря знаю много лет. Он высокопрофессиональный человек. Я тут ему не дифирамбы пою, а просто констатирую факт. Вы же знаете, что он 5 лет отработал первым заместителем губернатора, два срока, два по пять лет он отработал первым замом мэра. Представляете, человек с таким огромным опытом в городском хозяйстве.
А как вы решите любой вопрос? Вот, снег почистить – к кому будете обращаться? К болтунам этим, которые непонятно где бегают и что болтают. Допустим, директор стадиона звонит в городское хозяйство и помогают с уборкой снега, с электричеством.
Мы же не находимся на необитаемом острове и сами решаем все вопросы. Конечно, мы живем в городском обществе, в Харькове. Понятное дело, что такой специалист, как Терехов, считаю, находка для Харькова.
Если вы проследите всю предвыборную кампанию – я никогда не агитировал за Терехова. Никогда. Я никогда не говорил: "Давайте, приходите, друзья, наши болельщики, бросайте бюллетени за Терехова". Никогда этого не говорил. Ни сам не говорил, ни "Металлист" нигде не рекламировал его.
А то, что он приходил. Во-первых, он футбольный человек. Он арбитром работал, знаю, болеет за "Ман Сити", но после "Металлиста", естественно. Он футбольный человек, что, ему не ходить на футбол и не болеть? Тем более, я очень рад и горд, что он ходит и болеет.
А никакой агитацией мы никогда не занимались. Я еще в том "Металлисте" говорил, что клуб никогда не будет заниматься никакой агитацией, политической деятельностью. Я и сам ею не занимаюсь.
- Но все равно то, что Терехов очень активно включился в возрождение "Металлиста", из-за этого он стал мэром.
– Он стал мэром только за счет своих способностей. А то, что он поддерживал и поддерживает идею восстановления "Металлиста" и приведение его в надлежащее состояние – только честь ему и хвала.
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