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Ярославский: Мне не страшно, что столько людей ходят на стадион во время ковида. Мы не можем ждать

Первая лига
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У Металлиста одна из самых больших посещаемостей в Украине

Ярославский: Мне не страшно, что столько людей ходят на стадион во время ковида. Мы не можем ждать

Скриншот: Бомбардир

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о домашней посещаемости матчей клуба во время пандемии ковида.

- У вас самая большая посещаемость. По 40 тысяч человек приходит на стадион.

– Это заслуга нас всех.

- Вы когда-то сказали, что если не будет ходить по 40 тысяч – вы не будете заниматься футболом.

– Я говорил 30. Я шутил, но за это огромное спасибо болельщикам. Огромное спасибо всем, кто поддерживает "Металлист". Мы ждем всех на стадионе. Мы для этого работаем.

- Сейчас пандемия. Вам не страшно, что столько людей ходит на матчи?

– Не страшно. Мы же уже обсуждали эти темы. Каждый раз какие-то то войны мировые, то пандемии, то революции, то раскулачивание, то еще какие-то. Люди не могут все время жить в стрессе и ждать, когда это раскулачивание пройдет. Был кризис в 2006-2008 годах.

Все время какие-то катаклизмы, события происходят в мире. Мы не можем ждать. У нас есть биологический отрезок, который нам бог выделил, вот мы должны его счастливо прожить, невзирая на погодные условия, политические ситуации, экономические формации.

Мы должны вернуть "Металлист", уже вернули, и наслаждаться.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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