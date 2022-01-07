Полесье подписало Вакулу

Перволиговское " Полесье " объявило о подписании хавбека Шахтера Владислава Вакулы.

Более детальной информации (контракт или аренда) житомирский клуб не дает.

Напомним, что первую половину сезона Вакула провел в аренде в "Ворскле", где провел 6 матчей в УПЛ (во всех выходил на замену).

Также ранее Владислав побывал в арендах в "Мариуполе" (дважды) и в "Десне".