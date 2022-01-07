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Вакула: Хочется, чтобы о Житомире узнали во всей Украине и в Европе

Первая лига
(1 голосов)

Хавбек Шахтера отправился в очередную аренду

Вакула: Хочется, чтобы о Житомире узнали во всей Украине и в Европе

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Владислав Вакула рассказал о своем переходе в житомирское "Полесье", которое играет в Первой лиге.

— Влад, расскажите, как у вас появился вариант с "Полесьем"?

— Вариант был еще в конце первого круга этого чемпионата, а сейчас его просто удалось реализовать.

— Чем вас заинтересовало "Полесье"?

— Прежде всего, это новый проект и перед клубом ставятся серьезные задачи — "Полесье" хочет выйти Премьер-лигу и прогрессировать дальше. Поэтому меня заинтересовала эта команда. К тому же она находится на моей родине. Хочется, чтобы о Житомире узнали во всей Украине и в Европе.

— Вы большую часть карьеры провели в УПЛ. Вам не было страшно переходить в Первую лигу?

— Нет. В "Ворскле" у меня не было большого количества игрового времени, поэтому я пришел в "Полесье" за игровой практикой.

— Что у вас не получилось в "Ворскле", почему вы так мало играли?

— На этот вопрос вам ответит главный тренер, а не я.

— С наставником "Полесья" Юрием Калитвинцевым вам уже удалось пообщаться?

— Да, мы пообщались, пожали друг другу руки. Будем плодотворно работать.

— Вы стали полноценным игроком "Полесья"?

— Нет, мой контракт принадлежит "Шахтеру".

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В статье: Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Владислав Вакула
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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Niva Vinnitsa
07.01.2022 в 22:14
І так знают, носки рулят
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