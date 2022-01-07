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Вакула: Хочется, чтобы о Житомире узнали во всей Украине и в Европе
Хавбек Шахтера отправился в очередную аренду
instagram.com/fcpolissya
Хавбек "Шахтера" Владислав Вакула рассказал
— Влад, расскажите, как у вас появился вариант с "Полесьем"?
— Вариант был еще в конце первого круга этого чемпионата, а сейчас его просто удалось реализовать.
— Чем вас заинтересовало "Полесье"?
— Прежде всего, это новый проект и перед клубом ставятся серьезные задачи — "Полесье" хочет выйти Премьер-лигу и прогрессировать дальше. Поэтому меня заинтересовала эта команда. К тому же она находится на моей родине. Хочется, чтобы о Житомире узнали во всей Украине и в Европе.
— Вы большую часть карьеры провели в УПЛ. Вам не было страшно переходить в Первую лигу?
— Нет. В "Ворскле" у меня не было большого количества игрового времени, поэтому я пришел в "Полесье" за игровой практикой.
— Что у вас не получилось в "Ворскле", почему вы так мало играли?
— На этот вопрос вам ответит главный тренер, а не я.
— С наставником "Полесья" Юрием Калитвинцевым вам уже удалось пообщаться?
— Да, мы пообщались, пожали друг другу руки. Будем плодотворно работать.
— Вы стали полноценным игроком "Полесья"?
— Нет, мой контракт принадлежит "Шахтеру".
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