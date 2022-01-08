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Васин: У Кривбасса сейчас одна главная задача – УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Форвард нацелен на серьезное достижение

Васин: У Кривбасса сейчас одна главная задача – УПЛ

Фото: sport.pl.ua

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Денис Васин рассказал о том, какие цели команда стаит перед собой на текущий сезон:

"Уровень УПЛ точно выше Первой лиги: совсем другие скорости, команды по-другому действуют на поле.

"Кривбасс" для всех команд первой лиги является раздражителем, все хотят себя проявить в матчах с нами, отобрать зачетные баллы. "Кривбасс" сейчас в первой, это как "Динамо" и "Шахтер" в УПЛ. Кривой Рог нравится. Я здесь уже успел пожить, когда выступал в аренде за "Ингулец".

В "Кривбассе" сейчас одна главная задача – УПЛ. Причем с первой строчки. Серебряная медаль у меня уже была, бронзовая тоже. Хотелось бы золотую.

У "Кривбасса" просто невероятная поддержка. Хочется, чтобы число наших поклонников только увеличивалось. А мы сделаем все, чтобы радовать вас победами. Вы нам очень нужны", – сказал Васин.

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В статье: Денис Васин Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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KadimXa (Харьков)
08.01.2022 в 15:33
Первое место? Серьезно? Хоть бы в таблицу посмотрел. Осталось 10 туров при этом отставание от первого места 11 очей. Крывбас явно не Ливерпуль,чтоб такое отыгрывать.
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