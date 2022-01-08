Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Васин: У Кривбасса сейчас одна главная задача – УПЛ
Форвард нацелен на серьезное достижение
Фото: sport.pl.ua
Нападающий "Кривбасса" Денис Васин рассказал о том, какие цели команда стаит перед собой на текущий сезон:
"Уровень УПЛ точно выше Первой лиги: совсем другие скорости, команды по-другому действуют на поле.
"Кривбасс" для всех команд первой лиги является раздражителем, все хотят себя проявить в матчах с нами, отобрать зачетные баллы. "Кривбасс" сейчас в первой, это как "Динамо" и "Шахтер" в УПЛ. Кривой Рог нравится. Я здесь уже успел пожить, когда выступал в аренде за "Ингулец".
В "Кривбассе" сейчас одна главная задача – УПЛ. Причем с первой строчки. Серебряная медаль у меня уже была, бронзовая тоже. Хотелось бы золотую.
У "Кривбасса" просто невероятная поддержка. Хочется, чтобы число наших поклонников только увеличивалось. А мы сделаем все, чтобы радовать вас победами. Вы нам очень нужны", – сказал Васин.
Популярное сейчас
- Мастер - он и в 45 мастер: Шевченко поразил фанатов приемом мяча
- Новые стадионы в Виннице и Полтаве, скандал с договорными матчами в Сумах. Как жили клубы Второй лиги в декабре
- Александрия подпишет семь новых игроков зимой
- Ярославский: Я знаю, что Тайсон с Красниковым беседуют на какие-то темы, но меня не посвящают
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО