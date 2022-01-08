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Металлист оформил трансфер еще одного игрока из Южной Америки, которой уже выступал в Европе

Первая лига
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На этот раз футболист оборонного плана

Металлист оформил трансфер еще одного игрока из Южной Америки, которой уже выступал в Европе

Футбол 24/Автор невідомий

Новина українською

Харьковский "Металлист" оформил переход аргентинского опорного полузащитника Херонимо Поблете. Об этом сообщает журналист "Футбол 24" Владимир Лесько.

Трансфер полностью закрыт. Футболист должен присоединиться к команде до 16 января.

Отметим, что в течение 2021 года он выступал на Родине за "Велес Сарсфилд". 1 января этого года у него истек контракт и Поблете присоединился к харьковчанам на правах свободного агента.

Также добавим, что Херонимо ранее играл в аргентинском "Колони" и чилийской "Ла-Серене", а также выступал за французский "Мец". В составе “темно-бордовых” опорник провел 25 матчей в Лиге 1.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 600 тысяч евро.

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В статье: Металлист (Харьков) Херонимо Поблете
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Источник:
Футбол 24

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