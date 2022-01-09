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Полесье объявил о сроке и варианте контракта Вакулы

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Это не полноценный трансфер

Полесье объявил о сроке и варианте контракта Вакулы

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Несколько дней назад полузащитник донецкого "Шахтера" Владислав Вакула перешел в житомирское "Полесье". "Волки" сегодня, 9 января, добавили информацию об этом трансфере на своем официальном сайте.

Вингер проведет следующие полтора года в команде из Житомира на правах аренды. Он уже участвовал в нескольких тренировках с командой.

Отметим, что Вакула – уроженец Житомирской области. Его родным городом является Бердичев, находящийся в 40 километрах от областного центра.

Также добавим, что на профессиональном уровне Вакула не играл с сентября 2021 года. Первую часть сезона он провел в аренде в полтавской "Ворскле", но не смог закрепить за собой место в стартовом составе.

Это уже четвертая аренда Владислава из "Шахтера". Ранее он выступал на таких же правах в "Мариуполе", "Десне" и вышеупомянутой "Ворскле".

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В статье: Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Владислав Вакула трансфер
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
09.01.2022 в 13:39
Через полгода всплывет где-то в Олимпике или Калпатах)))
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