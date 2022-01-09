Вакула: Сейчас Первая лига вышла совсем на другой уровень

Новоиспеченный игрок житомирского "Полесья" Владислав Вакула прокомментировал свой переход:

“Когда я приехал, ребята сразу хорошо приняли. Некоторых ребят я знаю еще из прошлых команд, мы раньше уже встречались. В общем все отлично, мне нравится.

Сейчас Первая лига вышла совсем на другой уровень. Посмотреть даже на команды: Возродившийся “Металлист”, “Кривбасс”. Чемпионат стал гораздо интереснее. И да, он действительно непредсказуем и на самом деле мало чем уступает Премьер-лиге, поэтому мне будет интересно попробовать свои силы здесь.

Конечно, хочется в Премьер-лигу, думаю, мы сделаем все для того, чтобы туда попасть и показывать там хороший футбол”, - рассказал Вакула.