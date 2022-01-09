  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Вакула: Сейчас Первая лига вышла совсем на другой уровень
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вакула: Сейчас Первая лига вышла совсем на другой уровень

Первая лига
(3 голосов)

У Владислава есть шанс попробовать себя там

Вакула: Сейчас Первая лига вышла совсем на другой уровень

Фейсбук Полісся/Автор невідомий

Новина українською

Новоиспеченный игрок житомирского "Полесья" Владислав Вакула прокомментировал свой переход:

“Когда я приехал, ребята сразу хорошо приняли. Некоторых ребят я знаю еще из прошлых команд, мы раньше уже встречались. В общем все отлично, мне нравится.

Сейчас Первая лига вышла совсем на другой уровень. Посмотреть даже на команды: Возродившийся “Металлист”, “Кривбасс”. Чемпионат стал гораздо интереснее. И да, он действительно непредсказуем и на самом деле мало чем уступает Премьер-лиге, поэтому мне будет интересно попробовать свои силы здесь.

Конечно, хочется в Премьер-лигу, думаю, мы сделаем все для того, чтобы туда попасть и показывать там хороший футбол”, - рассказал Вакула.

Читайте такжеПолесье объявил о сроке и варианте контракта Вакулы

Отметим, что после первого круга чемпионата "Полесье" занимает девятое место Первой лиги, уступая четвертой "Оболони" восемью очками при матче в запасе. Следующий официальный поединок команды из Житомира запланирован на 19 марта.

Добавим, что Вакула еще никогда не выступал в Первой лиге. Ранее он играл только за команды УПЛ, или же молодежного первенства.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Владислав Вакула
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Roman Zett (Poltava)
09.01.2022 в 12:38
Ну да. На уровень второй лиги
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...