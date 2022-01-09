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Вакула: Сейчас Первая лига вышла совсем на другой уровень
У Владислава есть шанс попробовать себя там
Фейсбук Полісся/Автор невідомий
Новоиспеченный игрок житомирского "Полесья" Владислав Вакула прокомментировал свой переход:
“Когда я приехал, ребята сразу хорошо приняли. Некоторых ребят я знаю еще из прошлых команд, мы раньше уже встречались. В общем все отлично, мне нравится.
Сейчас Первая лига вышла совсем на другой уровень. Посмотреть даже на команды: Возродившийся “Металлист”, “Кривбасс”. Чемпионат стал гораздо интереснее. И да, он действительно непредсказуем и на самом деле мало чем уступает Премьер-лиге, поэтому мне будет интересно попробовать свои силы здесь.
Конечно, хочется в Премьер-лигу, думаю, мы сделаем все для того, чтобы туда попасть и показывать там хороший футбол”, - рассказал Вакула.
Отметим, что после первого круга чемпионата "Полесье" занимает девятое место Первой лиги, уступая четвертой "Оболони" восемью очками при матче в запасе. Следующий официальный поединок команды из Житомира запланирован на 19 марта.
Добавим, что Вакула еще никогда не выступал в Первой лиге. Ранее он играл только за команды УПЛ, или же молодежного первенства.
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