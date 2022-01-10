Хонатан Майдана: У меня о Металлисте остались только приятные воспоминания

Аргентинский футболист Хонатан Майдана поделился воспоминанием о харьковском "Металлисте", а также рассказал будет ли он на матче всех звезд.

— Что первым приходит на ум, когда вспоминаете "Металлист"?

— Хочу сказать, что "Металлист" меня принял наилучшим образом. У меня остались самые приятные воспоминания о клубе, Харькове, болельщиках. Я не знал языка, но клуб оказывал мне всяческую помощь, предоставил переводчика, чтобы я чувствовал себя уютно в Харькове. Помогали также Эдмар и Жажа, так что я не испытывал себя одиноким в клубе. Это был действительно прекрасный опыт в моей карьере. "Металлист" — мой первый зарубежный и единственный клуб в Европе.

— Вспомните самые памятные игры за "Металлист".

— Прекрасно помню матчи в Кубке УЕФА, когда мы квалифицировались с первого места в группе и вышли на киевское "Динамо" в плей-офф. Это было незабываемое внутреннее противостояние на международной арене. Ответный поединок проводили в Харькове, и он у меня хорошо отложился в памяти. Мы победили (3:2), но не смогли пробиться в следующий раунд из-за того, что "Динамо" забило больше мячей на выезде.

— С кем-то из игроков "Металлиста" поддерживаете связь?

— С Эдмаром, который был ключевым игроком "Металлиста" и связывал латиноамериканцев со всеми в коллективе. На связи также с Вальтером Асеведо, с ним мы поиграли вместе за "Ривер Плейт" после "Металлиста". А еще с Эрнаном Фредесом, который также играл за "Металлист".

— Вы получили приглашение на Metalist All-Star Game?

— Да. Это большая привилегия для меня. Мне очень льстит, что в "Металлисте" вспомнили обо мне. Провести такой поединок — прекрасная идея. С удовольствием прилечу в Харьков, если удастся достичь компромисса с моим клубом.

— Что бы вы хотели передать фанатам "Металлиста"?

— Хочу пожелать всего наилучшего, крепкого здоровья и процветания всем, кто связан с этим клубом. Наслышан, что "Металлист" на определенном этапе столкнулся с большими проблемами, но с возвращением Александра Ярославского они уже позади. Я верю, что такой сильный клуб, как "Металлист", будет выступать в высшем дивизионе чемпионата Украины и пошумит в Европе. Всех благ и удачи "Металлисту", - сказал Хонатан Майдана в интервью пресс-службе харьковского клуба.

Напомним, Майдана выступал за "Металлист" с 2008 по 2010 годы. Сейчас ему 36, и он защищает цвета "Ривер Плейта", где стал легендой клуба. С этой командой он дважды выиграл Копа Либертадорес.