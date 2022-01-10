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Металлист проведет три сбора в Турции

Первая лига
(1 голосов)

Известны соперники харьковчан на первом сборе

Металлист проведет три сбора в Турции

instagram.com/fcmetalist

Новина українською

"Металлист" объявил о планах на зимнее межсезонье.

Команда выйдет из отпуска на этой неделе. 13 и 14 января футболисты пройдут углубленное медобследование, а 15 числа после обеда "Металлист" вылетит в Турцию на первый из трех зимних сборов.

С 16 по 27 января желто-синие расквартируются в отеле Miracle Resort Hotel 5* в Анталье.

В рамках сбора запланированы четыре контрольных матча с клубами высших дивизионов Болгарии, Чехии и Польши:

  • 22.01 "Металлист" — "Славия" (София, Болгария)
  • 24.01 "Металлист" — "Слован" (Либерец, Чехия)
  • 26.01 "Металлист" — "Радомяк" (Радом, Польша)
  • 27.01 "Металлист" — "Варта" (Познань, Польша)

28 января команда вернется в Харьков, где получит два выходных.

30 января "Металлист" снова отправится в Турцию. Второй сбор пройдет с 31 января по 11 февраля.

На третий турецкий сбор команда вылетит 14 февраля, а возвращение в Харьков намечено на 24 число.

Напомним, что первый официальный матч 2022 года "Металлист" проведет 1 марта, когда в 1/4 финала Кубка Украины сыграет дома с "Зарей".

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (1)
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c99baf (Харьков)
10.01.2022 в 21:13
Дай Бог шоб эти сборы прошли без трамв.
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