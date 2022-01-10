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Полесье подписало одного из лучших бомбардиров Первой лиги

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Сергей Кисленко перебрался в Житомир из Тернополя

Полесье подписало одного из лучших бомбардиров Первой лиги

fcnyva.com

Новина українською

Житомирское "Полесье" объявило о подписании 23-летнего форварда тернопольской "Нивы" Сергея Кисленко.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года, к свое новой команде футболист присоединится, когда "Полесье" выйдет из отпуска.

Недавно была информация, что "Нива" продлила контракт с нападающим, исходя из чего модно предположить, что это полноценный трансфер, за который "Нива" получит определенную компенсацию.

Напомним, что в нынешнем сезоне Первой лиги Кисленко провел 20 матчей и забил 8 мячей.

Форвард является лучшим бомбардиром "Нивы" в нынешнем сезоне и третьим в целом – в Первой лиге больше голов в осенней части чемпионата наколотили только Матеус Пейшото из "Металлиста" (14) и Алексей Хобленко из "Кривбасса" (11).

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В статье: Полесье (Житомир) Сергей Кисленко полесь
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Источник:
ФК Полесье

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Комментарии (4)
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andyqd (Сан Хосе)
10.01.2022 в 23:27
Интересно за какую сумму продали?
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енгельс гассанович (Тернопіль)
10.01.2022 в 23:31
Пишуть про суму біля 100 штук доларів. Але реально все зашифровано, по слухах 130 - 150.
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football_soccer (Украина)
10.01.2022 в 23:43
Нолик лишний. В первой лиге за такие деньги никого бы не купили, там в принципе никого не покупают. Вот дать чисто символически 10 , возможно. 100 - нет
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Ракицкий (Питер)
10.01.2022 в 22:21
Будущий Яремчук?
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