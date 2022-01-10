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Полесье подписало одного из лучших бомбардиров Первой лиги
Сергей Кисленко перебрался в Житомир из Тернополя
fcnyva.com
Житомирское "
Соглашение сторон рассчитано на 3 года, к свое новой команде футболист присоединится, когда "Полесье" выйдет из отпуска.
Недавно была информация, что
Напомним, что в нынешнем сезоне Первой лиги Кисленко провел 20 матчей и забил 8 мячей.
Форвард является лучшим бомбардиром "Нивы" в нынешнем сезоне и третьим в целом – в Первой лиге больше голов в осенней части чемпионата наколотили только Матеус Пейшото из "Металлиста" (14) и Алексей Хобленко из "Кривбасса" (11).
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