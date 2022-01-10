Полесье подписало одного из лучших бомбардиров Первой лиги

Житомирское " Полесье " объявило о подписании 23-летнего форварда тернопольской "Нивы" Сергея Кисленко.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года, к свое новой команде футболист присоединится, когда "Полесье" выйдет из отпуска.

Недавно была информация, что "Нива" продлила контракт с нападающим , исходя из чего модно предположить, что это полноценный трансфер, за который "Нива" получит определенную компенсацию.

Напомним, что в нынешнем сезоне Первой лиги Кисленко провел 20 матчей и забил 8 мячей.

Форвард является лучшим бомбардиром "Нивы" в нынешнем сезоне и третьим в целом – в Первой лиге больше голов в осенней части чемпионата наколотили только Матеус Пейшото из "Металлиста" (14) и Алексей Хобленко из "Кривбасса" (11).