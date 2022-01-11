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Металлист и Львов на сборах сыграют с вице-чемпионом Грузии
Спарринг-партнером для украинских команд выступит Динамо Тбилиси
fcdinamo.ge
Игровую программу второго турецкого сбора "
Встреча в Белеке запланирована на 2 февраля. Уже после этого желто-синие стартуют в "Зимнем кубке" от ТК "Футбол" с участием четырех украинских клубов.
Несколькими днями ранее, 26 января, с тбилисцами сыграет и "Львов".
Тбилисское "Динамо" по итогам чемпионата Грузии 2021 года заняло 2-е место, проиграв гонку за золото "Динамо" батумскому. Нынешней зимой контракт с клубом подписал украинский нападающий Станислав Беленький.
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