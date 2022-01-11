  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист и Львов на сборах сыграют с вице-чемпионом Грузии
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист и Львов на сборах сыграют с вице-чемпионом Грузии

Первая лига
(1 голосов)

Спарринг-партнером для украинских команд выступит Динамо Тбилиси

Металлист и Львов на сборах сыграют с вице-чемпионом Грузии

fcdinamo.ge

Новина українською

Игровую программу второго турецкого сбора "Металлист" откроет контрольным матчем с тбилисским "Динамо".

Встреча в Белеке запланирована на 2 февраля. Уже после этого желто-синие стартуют в "Зимнем кубке" от ТК "Футбол" с участием четырех украинских клубов.

Несколькими днями ранее, 26 января, с тбилисцами сыграет и "Львов".

Тбилисское "Динамо" по итогам чемпионата Грузии 2021 года заняло 2-е место, проиграв гонку за золото "Динамо" батумскому. Нынешней зимой контракт с клубом подписал украинский нападающий Станислав Беленький.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Динамо (Тбилиси) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...