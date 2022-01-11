Металлист и Львов на сборах сыграют с вице-чемпионом Грузии

Игровую программу второго турецкого сбора " Металлист " откроет контрольным матчем с тбилисским "Динамо".

Встреча в Белеке запланирована на 2 февраля. Уже после этого желто-синие стартуют в "Зимнем кубке" от ТК "Футбол" с участием четырех украинских клубов.

Несколькими днями ранее, 26 января, с тбилисцами сыграет и "Львов".

Тбилисское "Динамо" по итогам чемпионата Грузии 2021 года заняло 2-е место, проиграв гонку за золото "Динамо" батумскому. Нынешней зимой контракт с клубом подписал украинский нападающий Станислав Беленький.