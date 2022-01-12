Головко-младший сменил клуб в Первой лиге

Первыми зимними новичками "Прикарпатья" стали защитник Александр Головко и полузащитник Владислав Сидоренко. Как сообщает официальный сайт клуба, оба футболиста подписали контракты сроком на один год.

26-летний Головко - воспитанник школы киевского "Динамо". Также он приходится сыном известного экс-тренера молодежной сборной Украины Александра Головко. Последним его клубом был "Кремень", в футболке которого за два года защитник отыграл 43 матча в Первой лиге и Кубке Украины.

24-летний Сидоренко является воспитанником харьковского "Металлиста" и в составе которого играл в чемпионатах ДЮФЛУ и первенства U-19. Летом 2018-го дебютировал за кременчугский "Кремень" в Первой лиге ПФЛ, в составе которого за полтора года сыграл 47 матчей и забил 3 гола. В 2020-м успел сыграть 13 поединков за "Балканы" в Первой и Второй лигах, а прошлым летом снова вернулся в Кременчуг, где провел 17 матчей в летне-осенней части сезона 2021/22.